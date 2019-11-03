ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире

04.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Звездный стилист и визажист Патрик Та рассказал о приемах, которые он использует, когда накладывает макияж супермодели Белле Хадид. Видео, где он демонстрирует весь процесс мейкапа, появилось на YouTube, рассказывает lenta.ru

По словам мастера, нанесение контуринга перед тональным кремом является основой для создания естественной глубины на лице, а нанесение румян на веки способствует плавному переходу между макияжем глаз и лица. «Я ненавижу, когда на лице слишком много разных цветов, и [есть заметная разница] между контурингом, тональным кремом и базой», — объяснил он. Кроме того, после базы Та рекомендует использовать бронзатор розового оттенка, чтобы создать на лице тон естественного загара.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визажист Беллы Хадид поделился ее секретами
 
Новости дня
Новости разные
 
В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика