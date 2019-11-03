Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире

Источник материала: Tut.by

Звездный стилист и визажист Патрик Та рассказал о приемах, которые он использует, когда накладывает макияж супермодели Белле Хадид. Видео, где он демонстрирует весь процесс мейкапа, появилось на YouTube , рассказывает lenta.ru

По словам мастера, нанесение контуринга перед тональным кремом является основой для создания естественной глубины на лице, а нанесение румян на веки способствует плавному переходу между макияжем глаз и лица. «Я ненавижу, когда на лице слишком много разных цветов, и [есть заметная разница] между контурингом, тональным кремом и базой», — объяснил он. Кроме того, после базы Та рекомендует использовать бронзатор розового оттенка, чтобы создать на лице тон естественного загара.