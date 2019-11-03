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Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире
Источник материала: Tut.by
Звездный стилист и визажист Патрик Та рассказал о приемах, которые он использует, когда накладывает макияж супермодели Белле Хадид. Видео, где он демонстрирует весь процесс мейкапа, появилось на
По словам мастера, нанесение контуринга перед тональным кремом является основой для создания естественной глубины на лице, а нанесение румян на веки способствует плавному переходу между макияжем глаз и лица. «Я ненавижу, когда на лице слишком много разных цветов, и [есть заметная разница] между контурингом, тональным кремом и базой», — объяснил он. Кроме того, после базы Та рекомендует использовать бронзатор розового оттенка, чтобы создать на лице тон естественного загара.
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