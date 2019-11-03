Александр Зайцев: «Все видели этот судейский беспредел»

Источник материала: Tut.by

Владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев в беседе с корреспондентом Tribuna.com после матча с «Шахтером» (1:1) поделился мнением о судействе.





— 10 тысяч человек собралось, плюс телеаудитория. И все видели этот судейский беспредел. Это даже не низкая квалификация судьи. Ведь Шимусик квалифицированный арбитр. Это просто беспредел! Мы будем подавать жалобу в федерацию и не оставим так этот вопрос. Когда игрок «Шахтера» играет не прижатой рукой в своей штрафной — это 200 процентный пенальти. Но его не назначают.

Что касается гола Павловца на последних минутах, то наш защитник забил чистый гол. Там не было положения вне игры.

В такие моменты я серьезно задумываюсь, стоит ли мне заниматься футболом и вкладывать деньги в команду, в маркетинг, в Академию. Просто находятся некоторые деятели, которые могут таким судейским беспределом одним раздавать очки, а у других отбирать. Надеюсь у тех, кто нас «заказывает», хватит ума в оставшихся трех играх нас не «топить» так откровенно. Рассчитываем, что до конца чемпионата этот судейский беспредел, который видела вся страна, не повторится. Мы в свою очередь будем стараться играть лучше. Если судьи не засчитают гол, мы забьем два. Если не засчитают два — забьем три. Мы все равно будем играть настолько лучше, чтобы никакой судейский беспредел не имел даже малейшего шанса повлиять на результат.

Нравится кому-то или нет, но брестский футбол возрожден! Вместе с возрождением брестского футбола, изменился и весь белорусский футбол, мы стали кошмаром многих и наша цель — всегда оставаться для них этим кошмаром! — сказал Зайцев.