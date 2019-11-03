Сегодня православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Источник материала: Газета Авангард





Два раза в год отмечается День Казанской иконы Божией Матери.

Явление этого чудотворного образа празднуем летом 21 июля, а осенью 4 ноября церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков.

По свидетельствам священнослужителей, с иконой было связано много чудес, например, исцеление больных, в том числе тех, кто потерял зрение. Люди молились Богу перед ней, прося даровать защиту от нападения врагов, защитить и помочь воинам. Семейные пары просят наладить их отношения и оберегать детей от несчастий.

Казанская икона зовется Путеводительницей: помогает принять верное решение, наставляет к благой цели, уберегает от ошибок. Это одна из наиболее почитаемых икон в православном мире.

Подготовила Елена ДОРОШКО