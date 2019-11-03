ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

04.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Два раза в год отмечается День Казанской иконы Божией Матери.

Явление этого чудотворного образа празднуем летом 21 июля, а осенью 4 ноября церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков.

По свидетельствам священнослужителей, с иконой было связано много чудес, например, исцеление больных, в том числе тех, кто потерял зрение. Люди молились Богу перед ней, прося даровать защиту от нападения врагов, защитить и помочь воинам. Семейные пары просят наладить их отношения и оберегать детей от несчастий.

Казанская икона зовется Путеводительницей: помогает принять верное решение, наставляет к благой цели, уберегает от ошибок. Это одна из наиболее почитаемых икон в православном мире.

Подготовила Елена ДОРОШКО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два раза в год отмечается День Казанской иконы Божией Матери. Явление этого чудотворного образа празднуем летом 21 июля, а осенью 4 ноября церковь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Работников образования Минщины объединила спартакиада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика