Работников образования Минщины объединила спартакиада





В Воложинском районе на базе ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика» на живописном берегу реки Ислочь прошла спартакиада среди работников отрасли физической культуры, спорта и туризма Минской области.

В спартакиаде приняли участие команды главного управления спорта и туризма Минского облисполкома, учреждений, подведомственных главному управлению спорта и туризма Минского облисполкома, районов Минской области. Организаторами мероприятия являются главное управление спорта и туризма Минского облисполкома, Воложинский районный исполнительный комитет, ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика».

Дружину нашего региона возглавила начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Юрьевна Гриневецкая (на фото).

Уже не первый год педагогические работники, сменив деловой стиль одежды на спортивную форму, соревнуются в меткости, ловкости, быстроте и выносливости, показывая достойный пример своим воспитанникам и приобщаясь к здоровому образу жизни. Больше 200 человек состязались в различных видах спорта. В программу спартакиады входили соревнования по дартсу, настольному теннису, парковому волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, прыжкам через скакалку, набиванию футбольного мяча, фигурному вождению велосипеда, перетягиванию каната, толканию бревна, туристической эстафете, городкам, а также конкурс «Визитка» и культурно-развлекательная программа.

Успешному проведению спартакиады способствовали отличная погода, спортивный азарт и хорошее настроение ее участников. В ходе упорной борьбы судейскому составу удалось определить лучших. Первое место заняли хозяева спортивного праздника, второе — у Минского района, третье — у Мядельского.

Смолевичский район отличился первым местом в соревнованиях по фигурному вождению велосипеда. В этом состязании не было равных Андрею Николаевичу Ермаковичу.

— Физические упражнения не только полезны для нашего организма, они дают невероятный заряд бодрости, оптимизма, повышают настроение, развивают упорство и умение преодолевать трудности. Спорт и физические нагрузки необходимы для полноценного человеческого развития и здоровья. Кроме того, спорт — это еще и один из действенных способов сплочения коллектива, — отметила Илона Гриневецкая. — Соревнования прошли на высоком уровне и подарили всем участникам заряд бодрости и позитива.

Лидия СУДНИКОВИЧ.