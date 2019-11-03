Михаил Захаров: об увольнении из «Юности» узнал из СМИ, сказали сдать телефоны, компьютеры

Источник материала: Tut.by

Главный тренер национальной команды по хоккею Михаил Захаров в передаче «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5» припомнил обстоятельства расставания с минской «Юностью», откуда ушел вскоре после заступления на пост наставника сборной.



Фото: ХК «Юность»

— Все получилось резко и быстро. Узнал, что я уволен из команды, из СМИ. Прибежала семья, потом проинформировали, что надо сдать телефоны, компьютеры, в пять часов, в конце рабочего дня. Был немного удивлен, что все так быстро произошло. Хотя с федерацией имелся договор, что я параллельно со сборной работаю в «Юности. Однако руководство решило, что мне стоит сосредоточиться только на сборной. Что ж, решение принято, не хочется обсуждать уже. В сборной действительно много проблем и вопросов.

Тем не менее на «Юность» хожу, с болельщиками общаюсь. Даже на «Минск-Арене» бываю. Болельщики благодарят, руку жмут. С Макрицким отношения также хорошие. Пообщаться могу с любым: и с Пушковым, и с Файковым. Нигде никаких проблем, все хотят видеть сильный чемпионат, а он у нас слабенький. Работаем на общее благо.

— Вы утверждаете, что есть проблема во вратарской линии…

— Интересно было понаблюдать, как проявят себя в «Динамо» Карнаухов, Толопило. Но, что бы кто ни говорил, сложно поставить слабого вратаря, когда есть сильный. А Энрот сильнее их обоих на голову. Поэтому команда и держит счет, борется за плей-офф. Поэтому никто не имеет права сказать, что надо убрать Энрота и поставить наших.