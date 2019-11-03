Можно ли ускорить рост волос, если очень нужно или хочется? Отвечает трихолог

Источник материала: Tut.by

Сделала короткую стрижку и пожалела, мастер обрезал больше, чем представлялось в голове, — классика, правда же? Но как ускорить рост волос? Что стоит делать, а что — нет? Мы решили спросить у специалиста. На наши вопросы отвечает доктор-трихолог, врач высшей категории с опытом работы более 17 лет — Евгений Рыболов. Он поделится необходимой информацией, развеет ряд мифов и предостережет от пагубных последствий самолечения.

Евгений Рыболов. Фото из личного архива

— Для начала стоит отметить, что на протяжении всей жизни скорость роста и качество наших волос отличается. В детстве наши волосы могут расти быстрее, ведь тогда и обменные процессы идут быстрее. С возрастом они замедляются, и не стоит ждать такой же скорости без использования дополнительной стимуляции, — комментирует врач-трихолог Евгений Рыболов. — Вообще, какими будут наши волосы, определяет в большей степени генетика. Это стоит учитывать. Но ситуацию можно подкорректировать и улучшить, немного помочь природе. Это касается случаев, когда человек здоров, сбалансированно питается и его образ жизни близок к здоровому. Вот что можно сделать.

Способ 1: специальные витамины для волос

— Можно пропить курс витаминов с веществами, от которых зависит рост волос — в первую очередь это аминокислоты и дополнительные микроэлементы, которые участвуют в процессе роста волос. Но витамины и минералы тоже должны быть сбалансированы в составе. Такие комплексы есть, остается только проконсультироваться со специалистом и найти их в аптеке.

Специалист объясняет: когда весной и осенью мы пьем курс поливитаминов для профилактики — это одно. Тогда для организма достаточно месяца, чтобы мы себя почувствовали лучше, иногда это заметно уже и через 5−7 дней. А вот чтобы у волос произошло насыщение витаминами и мы прямо увидели эффект, должно пройти месяца два.

— Я рекомендую своим пациентам пить витамины для волос курсом в 2−4 месяца. Кстати, первое, что отмечают, — это то, что волосы меньше выпадают. Уже потом девушки видят и изменение качества волос и рост, особенно в районе челки, где хорошо видны перемены. При этом вы заметите, что волосы стали блестеть, меньше сечься.



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Но стоит помнить, что большая доза витаминов может дать высыпания на лице, поэтому здесь важно следить за своим состоянием и консультироваться с врачом.

Способ 2: инъекции

— Можно обратиться к инъекционной терапии — это мезотерапия или плазмотерапия. Это особенно актуально перед осенне-весенними периодами, когда мы теряем в два раза больше волос, чем обычно.

По словам врача, такая терапия может сработать и для стимуляции роста волос:

— Волосы будут меньше выпадать, лучше сохраняться. А значит, мы продлеваем им фазу жизни: они интенсивнее растут и становятся длиннее. Препаратов сейчас очень много, нельзя рекомендовать всем один и тот же. Обязательно нужно собрать анамнез перед такими процедурами: если раньше ничего не беспокоило — можно попробовать, а если проблемы есть, то сначала стоит решить их, а уже потом прибегать к инъекциям, — предупреждает врач. — Иначе вы получите временный эффект и все равно останетесь недовольны.

Способ 3: сыворотки

Шампуни с чудо-эффектами вряд ли вам помогут: врач подчеркивает, что этот продукт создан для того, чтобы быстро смыть с волос лишнее и придать им аккуратный внешний вид. Реального результата стоит ждать, например, от сывороток — то есть средств, которые наносятся на 20−30 минут и непосредственно на чистую кожу головы.



Фото: burst.shopify.com

— Да, наша кожа и правда дышит, впитывает в себя вещества, так что эффект будет. Но все-таки нельзя сравнивать результат сыворотки и той же инъекции. Но если это хороший концентрат и проверенная торговая марка, то стоит попробовать.

Евгений предупреждает: речь идет только о сыворотках. Стимуляторами роста волос он пользоваться не рекомендует, потому что это уже не косметическое, а лекарственное средство. И если им пользоваться неконтролируемо, то можно получить гипертрихоз (избыточный рост волос), причем не только на голове, но и по всему телу.

Способ 4: самомассаж

— Самомассаж волосистой части головы — тоже метод, это улучшает кровоснабжение, — подтверждает специалист. — Если это делать регулярно, то эффект от вспомогательных средств будет намного лучше.

А что насчет домашних масок для волос?

— Не нужно этим увлекаться. В моей практике я видел и ожоги кожи головы от луковых масок, и после чилийского перца с чесноком, — вспоминает Евгений. — На что это влияет? На флору кожи головы. Если ее нарушить, то может появиться зуд, воспаление, покраснение, а после — стрептококковая и стафилококковая инфекции, которые ведут к осложнениям — даже к гибели волоса и рубцеванию кожи. В итоге вместо стимуляции человек получит только проблемы — шрамирование и рубцы, диагноз «фолликулит».



Фото: burst.shopify.com

Врач уверен: отговорить людей использовать домашние маски невозможно.

— Но если уж вы приняли это решение, то хотя бы возьмите вполовину меньше раздражающих ингредиентов, чем указано в интернет-источнике. Ни одна нормальная кожа головы не выдержит втертую в нее столовую ложку горчицы. Лучше уж воспользоваться составами, которые продаются в магазинах. Так вы уверены, что его сделал обученный химик-технолог и он добавлял ингредиенты с таким расчетом, чтобы хотя бы не сделать хуже.

Кроме этого, у вас может быть, например, аллергия на специи, о которой вы не знаете — и вместо длинной шевелюры вы получите анафилактический шок. Нанести маску на лицо и смыть при первом жжении — не то же самое, что нанести что-то на волосы. С них быстро убрать компоненты невозможно: вспомните, как тяжело вымываются маслянистые составы и бальзамы.

Но что делать, если кожа головы уже повреждена?

— Терапевтические методы от фолликулита или других серьезных проблем не всегда могут помочь, и если появляется рубец, остается только хирургическая коррекция. К такому методу относится пересадка волос — это неинвазивная хирургия.

Евгений поясняет: нередко такая операция нужна женщинам, которые занимались танцами или гимнастикой, ведь от частого ношения тугих причесок передняя линия роста волос постепенно вытягивается и смещается назад.



Фото: burst.shopify.com

— Но это тоже нужно не всем: сначала мы проводим консультации, в том числе дистанционные, и смотрим, какую человек хочет прическу, в какую сторону расчесывается и так далее. Причем не будет так, что волосы пересадили — и все, мы уже ходим с роскошными и густыми волосами. Первая оценка эффективности операции выносится через 4−6 месяцев, а окончательную можно сделать только через год. К тому же за этими волосами нужен особый уход: они могут врастать и «цеплять» на себя инфекции. Я всегда говорю пациентам правду, потому что многие думают, что придут к доктору, он сделает волшебный щелчок — и все наладится. Так не всегда бывает.

Есть же еще наращённые волосы! Это вредно?

Есть целые системы для увеличения длины и густоты волос: шиньоны, наращённые волосы, парики. Не вредят ли они нашим «родным» волосам?

— Я не запрещаю своим пациентам использовать эти приемы, если надо быстро сделать волосы гуще. Но всегда советую (и это должен тоже предложить хороший мастер по наращиванию) при этом укрепить свои. Когда мы прикрепляем к волоску дополнительные, это его утяжеляет. Волос начинает «вытягиваться» из кожи — и через 4−6 месяцев вы увидите, как ваша прическа осыпается. Те же витамины, массажи и инъекции в этом случае не помешают.

В любом случае, если регулярно совершать вспомогательные действия, вы увидите позитивный результат.

Если у вас есть еще вопросы насчет здоровья волос, присылайте их на perova@tutby.com — и мы зададим их специалисту.