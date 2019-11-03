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Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина
Источник материала: Партизан
Представители судовладельца выясняют детали произошедшего
© EPA/Robin Utrecht, архив
Ка
По ее данным, инцидент произошел 2 ноября, когда судно стояло на якоре. Члены экипажа, которых не тронули пираты, оповестили местные власти о нападении и пришвартовались в порту города Котону, указали в компании. Представители J.J. Ugland выясняют детали произошедшего и поддерживают постоянную связь с соответствующими властями и родственниками членов экипажа.
Информация о гражданстве похищенных моряков пока не приводится.
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Представители судовладельца выясняют детали произошедшего
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