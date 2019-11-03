В Куропатах задержан кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич

сообщил журналист Об этом на своей странице в Facebookжурналист

Денис Ивашин.





пишет Еврорадио. По его словам, Казакевич и Рябцев пытались пройти на территорию "Поедем поедим", чтобы встретиться с "потенциальными избирателями". Но охрана ресторана задержала их на входе и вызвала милицию. Попытки не пустить активистов в ресторан закончились дракой, ппродолжавшейся даже когда милиционеры уже были на месте происшествия. Через несколько минут к воротам "Поедем поедим" подъехал микроавтобус, в котором задержанных отвезли в Боровлянский РОВД, к которому относятся Куропаты и окружающая территория,Еврорадио.









Среди задержанных, кроме Казакевича, оказались Валерий Рябцев, Максим и Денис Урбановичи, Виталий Тригубов и несовершеннолетний Илларион Трусов. После составления протокола его выпустили из милиции. Парень рассказал, что инспектор по делам несовершеннолетних собирается обратиться в суд, чтобы там было решено, не стоит ли отправить его в спецучреждение закрытого типа.





Дмитрий Казакевич является членом незарегистрированной Партии БХД. Он баллотируется в Палату представителей по Свислочскому избирательному округу №94 города Минска . В депутаты он выдвинут от Объединенной гражданской партии.





Дмитрий Казакевич, кандидат в депутаты по 94 избирательному округу, рассказывает:

— После шествия я, как кандидат в депутаты, хотел пройти на территорию ресторана «Поедем Поедим», чтобы пообщаться с рабочим коллективом ресторана в рамках предвыборной кампании со своими избирателями. Нас не пустили на территорию и вызвали милицию. Приехал участковый, а потом, я даже не понял откуда, появился серый микроавтобус, оттуда выскочили люди в штатском и закинули нас на пол. Меня и ещё 5 активистов избивали ногами. Денис Урбанович не смог даже выйти из микроавтобуса самостоятельно — его вынесли на руках и повезли в больницу, где он сейчас делает рентген, снимает побои. Илариона Трусова забрали родители из РУВД. На меня составили протоколы за «Хулиганство» и «Неповиновение».

Активисты Виталий Трегубов, Валерий Рябцев и Максим Урбанович всё ещё находятся в Боровлянском РУВД.

Сопредсеедатель оргкомитета по созданию БХД Виталий Римашевский прокомментировал неожиданное обострение так:

— Власти демонстрируют, что репрессивный аппарат полностью готов к президентской компании. Это всё, что можно сказать про эту предвыборную кампанию, потому что если публичных людей — кандидатов, избивают ногами, то можно представить, что эта власть делает с обычными людьми.



Напомним, что вчера в Минске проходило шествие на Дзяды, которое традиционно завершается в Куропатах. Там обошлось без задержаний.



