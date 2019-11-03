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В Куропатах задержан кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич

04.11.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 ноября рядом с рестораном "Поедем поедим" в Куропатах брутально задержан кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич и ещё пятеро участников "Курапацкай варты".

 Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист
Денис Ивашин.

По его словам, Казакевич и Рябцев пытались пройти на территорию "Поедем поедим", чтобы встретиться с "потенциальными избирателями". Но охрана ресторана задержала их на входе и вызвала милицию. Попытки не пустить активистов в ресторан закончились дракой, ппродолжавшейся даже когда милиционеры уже были на месте происшествия. Через несколько минут к воротам "Поедем поедим" подъехал микроавтобус, в котором задержанных отвезли в Боровлянский РОВД, к которому относятся Куропаты и окружающая территория, пишет Еврорадио.


Среди задержанных, кроме Казакевича, оказались Валерий Рябцев, Максим и Денис Урбановичи, Виталий Тригубов и несовершеннолетний Илларион Трусов. После составления протокола его выпустили из милиции. Парень рассказал, что инспектор по делам несовершеннолетних собирается обратиться в суд, чтобы там было решено, не стоит ли отправить его в спецучреждение закрытого типа.

Дмитрий Казакевич является членом незарегистрированной Партии БХД. Он баллотируется в Палату представителей по Свислочскому избирательному округу №94 города Минска. В депутаты он выдвинут от Объединенной гражданской партии.

Дмитрий Казакевич, кандидат в депутаты по 94 избирательному округу, рассказывает:

— После шествия я, как кандидат в депутаты, хотел пройти на территорию ресторана «Поедем Поедим», чтобы пообщаться с рабочим коллективом ресторана в рамках предвыборной кампании со своими избирателями. Нас не пустили на территорию и вызвали милицию. Приехал участковый, а потом, я даже не понял откуда, появился серый микроавтобус, оттуда выскочили люди в штатском и закинули нас на пол. Меня и ещё 5 активистов избивали ногами. Денис Урбанович не смог даже выйти из микроавтобуса самостоятельно — его вынесли на руках и повезли в больницу, где он сейчас делает рентген, снимает побои. Илариона Трусова забрали родители из РУВД. На меня составили протоколы за «Хулиганство» и «Неповиновение». 

Активисты Виталий Трегубов, Валерий Рябцев и Максим Урбанович всё ещё находятся в Боровлянском РУВД. 

Сопредсеедатель оргкомитета по созданию БХД Виталий Римашевский прокомментировал неожиданное обострение так: 

— Власти демонстрируют, что репрессивный аппарат полностью готов к президентской компании. Это всё, что можно сказать про эту предвыборную кампанию, потому что если публичных людей — кандидатов, избивают ногами, то можно представить, что эта власть делает с обычными людьми.

Напомним, что вчера в Минске проходило шествие на Дзяды, которое традиционно завершается в Куропатах. Там обошлось без задержаний. 
 
Теги: Минск
 
 
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3 ноября рядом с рестораном "Поедем поедим" в Куропатах брутально задержан кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич и ещё пятеро участников "Курапацкай варты".
 
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