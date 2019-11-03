Принц Чарльз оказался втянут в скандал с поддельными картинами









Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на американского художника Тони Тетро, который был осужден за подделку произведений искусства.

telegraf.by . Тетро продавал копии Станта, который знал, что картины поддельные. Копиями оказались 17 полотен, пишет









В штабе фонда сообщили, что картины были арендованы на 10 лет, но теперь публично не выставляются. Кроме того, по данным фонда, решения по произведениях искусства не касались непосредственно принца Чарльза.

В договорах аренды указано, что стоимость картины Лилии Клода Моне, двух работ Пабло Пикассо и Сальвадора Дали превышают 134 млн долларов.



