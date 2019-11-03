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Apple лишит интернета старые модели iPhone
Источник материала: Партизан
Устаревшие модели iPhone лишат интернета
Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года, пишет
фото для иллюстрации из открытого доступа
Компания Apple предупредила пользователей устаревших iPhone и iPad, что если они не обновят свои устройства до последней версии программного обеспечения iOS, то останутся без доступа в интернет, сообщает CNN.
Угроза касается обладателей гаджетов, произведенных до 2012 года.
В компании утверждают, что переустановка программного обеспечения необходима, поскольку примерно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это делается для точного измерения времени и даты.
Если не обновиться до полуночи 3 ноября по Гринвичу (2:00 4 ноября по Киеву), то придется выполнять резервное копирование и восстановление с помощью компьютера.
Номер обновленной версии программного обеспечения должен быть 10.3.4 или 9.3.6, в зависимости от модели устройства.
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Устаревшие модели iPhone лишат интернета
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