ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ: «Динамо» проиграло 11-й матч подряд

04.11.2019 08:41 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

КХЛ: «Динамо» проиграло 11-й матч подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

В выездном матче минчане встречались с «Салаватом Юлаевым». На единственную шайбу от «Динамо» в исполнении Ерёменко (36-я) соперник ответил голами Сошникова (13-я, 48-я), Кадейкина (13-я, 51-я), Жаркова (16-я), Арзамасцева (19-я), Умарка (22-я), Хартикайнена (28-я), Кугрышева (37-я). Итог матча: 9-1 в пользу «Салавата». 

– Нам было известно, что «Салават» очень опытная и быстрая команда с хорошим подбором игроков. Знали, что нам надо быть сверхдисциплинированными и играть строго по нашей структуре, чтобы у нас был шанс на борьбу в матче. Но игроки предпочли не делать этого. В результате наша молодость, неопытность, недостаток лидерства от опытных игроков сыграли свою роль. Самым большим разочарованием сегодня для меня стало наше нежелание заплатить своим трудом цену за победу. Это просто непозволительно с какой стороны на это ни посмотреть. Нам надо разобраться, что стало причиной такого результата, и двигаться вперед. Мы невероятно разочарованы, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.

Команда не выигрывала с 3 октября 2019 года. Если минчане проиграют и в следующий раз, это будет рекордная серия поражений за историю существования клуба. 

КХЛ: «Динамо» проиграло 11-й матч подряд
КХЛ: минское «Динамо» проиграло 10-й раз подряд
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский хоккейный клуб близок к тому, чтобы установить антирекорд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли ускорить рост волос, если очень нужно или хочется? Отвечает трихолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
04.11.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика