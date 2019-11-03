КХЛ: «Динамо» проиграло 11-й матч подряд

Источник материала: Аргументы и факты

В выездном матче минчане встречались с «Салаватом Юлаевым». На единственную шайбу от «Динамо» в исполнении Ерёменко (36-я) соперник ответил голами Сошникова (13-я, 48-я), Кадейкина (13-я, 51-я), Жаркова (16-я), Арзамасцева (19-я), Умарка (22-я), Хартикайнена (28-я), Кугрышева (37-я). Итог матча: 9-1 в пользу «Салавата».

– Нам было известно, что «Салават» очень опытная и быстрая команда с хорошим подбором игроков. Знали, что нам надо быть сверхдисциплинированными и играть строго по нашей структуре, чтобы у нас был шанс на борьбу в матче. Но игроки предпочли не делать этого. В результате наша молодость, неопытность, недостаток лидерства от опытных игроков сыграли свою роль. Самым большим разочарованием сегодня для меня стало наше нежелание заплатить своим трудом цену за победу. Это просто непозволительно с какой стороны на это ни посмотреть. Нам надо разобраться, что стало причиной такого результата, и двигаться вперед. Мы невероятно разочарованы, - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.