Источник материала: Чырвоны прамень

— Лукашенко рассказал о белорусской реакции на американские танки в Литве

Глава государства заслушал доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложения по реагированию.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр обороны Беларуси Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.





«Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин — это просто смешно против белорусской армии, — сказал белорусский лидер. — Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять».

Вместе с тем Глава государства подчеркнул, что вопрос в другом. «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», — заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что, отслеживая разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов, видит некие конспирологические версии.

«Поэтому да, мы принимаем заявления политиков Европы и Америки, военных наших коллег о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но исходя из уроков прошлого порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!» — отметил Александр Лукашенко.

Литовских политиков и руководство Литвы Александр Лукашенко предупредил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее: «Среднесрочное будущее — это их учения. Прежде всего это вам поручение — военным — подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения — мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите».

«А литовцы должны понимать, что адекватные ответы — это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить», — подчеркнул Глава государства.

Президент обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. «Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет», — предупредил белорусский лидер.

«Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие», — сказал белорусский лидер.

Он попросил доложить, как предлагается реагировать на подобные вещи и как Беларусь будет готовиться к масштабным учениям, которые будут проводиться вблизи ее границ.