Самые известные маги России выступят в Минске с концертом

Источник материала: Tut.by

Известные иллюзионисты братья Сафроновы выступят в Минске 16 февраля — концерт пройдет во Дворце спорта.



Фото: vk.com/safronovybrothers

Самое масштабное иллюзионное шоу 2020 года — это фантастическое представление для всей семьи, не имеющее аналогов в мире. Захватывающий сюжет, грандиозные машины и роботы, огромные led-экраны и полное погружение зрителей в фантастическую реальность. 16 лет эксклюзивной магии на сцене и более 6 миллионов зрителей по всему миру — это все про них.

Братья Сафроновы — самые известные маги России. Они члены международного клуба магов в Нью-Йорке, обладатели звания «Иллюзионисты номер 1 в России», по мнению журнала Forbes. Победители в номинации World best big illusion на международном иллюзионном фестивале Wizard trophy. Обладатели приза «за вклад в мировую иллюзию» — Wizard trophy 2015. Создатели 4 уникальных телевизионных проекта, выходивших на федеральных каналах России и стран СНГ: «мперия иллюзий», «Чудо-люди», «Битва экстрасенсов». Их концерты и шоу за 15 лет посетили более 7 миллионов зрителей по всему миру.

Когда: 16 февраля, 19.00 Где: Дворец спорта Сколько: 54 — 154 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

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