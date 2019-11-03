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Унижение «МанСити» в Ливерпуле, сеча «Баварии» и Дортмунда, «Севильское дерби». Наши прогнозы

04.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый допускает разгром «Манчестер Сити» в борьбе с конкурентом за чемпионство в Англии, а спортивный комментатор Дмитрий Герчиков ожидает много голов в схватке «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Тем временем журналист Кирилл Клименков предвосхищает удачную игру для «Бетиса» в «Севильском дерби».

Чалый: «Ливерпуль» наконец готов к чемпионству. Снимаю перед Клоппом шляпу

Кто: Сергей Чалый, автор и ведущий программы «Экономика на пальцах» на TUT.BY.

Пять последних ставок: не прошла, не прошла, прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на матч 12-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», который пройдет 10 ноября.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— «Манчестер Сити» — это клуб, который покупает чемпионство. Денег у него дофига, — отмечает Сергей. — А «Ливерпуль» — единственная команда в английской премьер-лиге, которая умеет побеждать «Сити» с завидным постоянством.

Да, «красные» в свое время тоже потратились на Вирджила ван Дейка (75 млн фунтов стерлингов. — Прим. TUT.BY) и Алисона (66,8 млн фунтов стерлингов. — Прим. TUT.BY), однако то было точечное усиление. И стопроцентное попадание, в отличие от приобретений «Манчестер Юнайтед», где, кажется, берут только то, что плохо лежит. А когда игроки уходят из «МЮ», то играют лучше, чем за «МЮ»…

То есть Юрген Клопп делает «Ливерпуль» все лучше и лучше, и клуб наконец готов к чемпионству. Снимаю перед Клоппом шляпу. Он четко понимает, кто ему нужен. А «Сити» выглядят так, будто купили абонемент на чемпионство на годы вперед.

Отставание «Сити» от «Ливерпуля» в чемпионской гонке на шесть очков — это ровно столько, сколько разыгрывается в матчах между ними. Результат будет крайне важен, ведь из сражений с другими участниками лиги команды выходят практически без потерь.

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Даже выездная модель игры «Сити» подразумевает контроль мяча. Подопечные Хосепа Гвардиолы хорошо исполняют пасы в разрез между линиями и проникающие передачи из глубины поля в центр штрафной площади, где стараются сыграть с минимальным количеством касаний. Так и забивают.

«Ливерпуль» готов идти вперед в ущерб обороне. Отсюда и пять пропущенных мячей в недавней игре с «Арсеналом». Но важен и характер: они забили «канонирам» тоже пять раз и победили по пенальти. Играют как бразильцы.


Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк (справа) празднует вместе с партнерами взятие ворот Беларуси в отборе на Евро-2020. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дома мерсисайдцы постараются лишить парней Гвардиолы мяча. Футболисты «Сити» будут растеряны. А им необходимо побеждать. Нужен подвиг, и это точно не ничья. Думаю, они обделаются, так как будут вынуждены раскрываться. «Ливерпуль» знает, как быть с таким «Сити». Возможен разгром. Унижение «Сити» придаст Клоппу и компании сил до конца сезона.

Плюс два мяча в пользу «Ливерпуля» — как по мне, ставка выглядит неплохо. Однако я остановлю свой выбор на другой — в каждом из таймов будет забито не менее двух голов.

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап

Оба тайма тотал больше 1.5 гола

Коэффициент — 4,40


Герчиков: Даже в пору кризиса Левандовски и группа его поддержки сохраняли лицо для «рекордмайстера»

Кто: Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.

Предыдущие ставки: не прошла, прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 11-тура немецкой бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд, который пройдет 9 ноября.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

— С момента, когда неизменный чемпион Германии последних лет проиграл принципиальным соперникам матч за Суперкубок страны, подопечные Нико Ковача не уходили с поля без гола, — напоминает Дмитрий. — Даже в пору кризиса, когда мяч в ногах парней из мюнхенской «Баварии» не держался, Роберт Левандовски и группа его поддержки соображали акцию, сохраняли лицо для «рекордмайстера» хотя бы точным ударом престижа.

Когда же «Бавария» и вовсе была на коне, то выжигала всю половину соперника кавалерийскими наскоками. О том, сколь болезненными для визави оказывались подобные акции, сильнейший коллектив Бундеслиги может рассказать на примере «Тоттенхема». В рамках Лиги чемпионов финалист прошлогоднего турнира получил от немцев аж семь пробоин.

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Дортмунд в сезоне играл «на ноль» трижды, но то были результаты, которые можно в качестве исключения вынести за скобки. Не забить «Барселоне» в гостях совершенно не зазорно, какие бы проблемы команда Вальверде не испытывала — особенно если увозишь с «Камп Ноу» ничью. Поражение от «Интера» тоже простительно, поскольку в Милан не приехала целая группа ведущих футболистов «Боруссии». Ну и встреча с «Шальке», шедшая следом, скорее, вобрала в себя отголоски всех проблем, проявившихся в Ломбардии. В остальном же команда Люсьена Фавра тоже держала марку дружины атакующей — и регулярно позволяла своим представителям пополнять лицевой счет.

Очевидно, что для обеих дружин немного утомителен формат «две игры в неделю». Посему матчи Лиги чемпионов определенно обоймы выхолостят. А это значит высока вероятность совершения индивидуальных ошибок. Их следствием обычно становятся голы — и каждый точный удар в битве главных команд Германии становится сигналом к росту темпа.


Лидер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс (на первом плане) наблюдает за действиями голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в матче Беларусь — Германия. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как показывает практика, подобный «эффект домино» гарантирует зрителям зрелище, а букмекерам — внимание к ставке «тотал больше». На нее обратим внимание и мы, вспомнив о результате сражения за Суперкубок. Летние 2:0 в пользу «Боруссии», как кажется, были лишь предвестником куда более активного обмена уколами в пору, когда команды уже набрали игровой тонус. Тем более его беречь перед принципиальной зарубой смысла нет: после поединков футболисты разъедутся по национальным командам проводить отборочные матчи Евро-2020.

Возможно, ставка будет выглядеть излишне оптимистичной, однако тотал больше 2,5 — это то, что вырисовывается из логики предматчевой фактуры. А уж каким уже окажется поединок, узнаем вечером 9 ноября.

Футбол. Германия. Бундеслига

Тотал больше 2,5 гола

Коэффициент — 1,39


Клименков: «Вердибланкос» отлично играют против соперников, как все команды Лопетеги

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: не прошла, не прошла, не прошла, прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч 13-го тура испанской примеры «Реал» Бетис — «Севилья», который состоится 10 ноября.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Двенадцатый тур чемпионата Испании по футболу будет украшен самым жарким противостоянием Пиренеев, — уверен Кирилл. — Воскресеным вечером нас ждет «Севильское дерби» — огненный матч между «Бетисом» и «Севильей».

Поединки этих команд редко бывают скучными. Градус противостояния на поле часто приводит к массовым потасовкам и красным карточкам, а беспорядки за пределами стадиона — и вовсе незаменимый атрибут дерби.

Достается и непосредственным участникам матча. Однажды встреча была прервана из-за бутылки, прилетевшей в голову тренеру «Севильи» Хуанде Рамосу, который ранее тренировал «Бетис».

Целое десятилетие «Севилья» была безусловным фаворитом в этих встречах. «Красно-белые» регулярно побеждали в Лиге Европы, а второй клуб города в это время болтался между первым и вторым дивизионами. Но в последние годы ситуация подравнялась.

Во-первых, «Севилья» несколько сдала после отъезда спортивного директора Рамона Родригеса Мончи в «Рому», а, во-вторых, «Бетис» подтянулся к своему главному конкуренту и тоже начал бороться за места в еврокубках.

В межсезонье оба клуба сменили тренеров. И если замена Кике Сетьена на Руби у «огурцов» многих удивила, то появление Хулена Лопетеги у руля «Севильи» изначально воспринималось, как начало удачного союза. Также в клуб вернулся Мончи, сразу же взявшийся за реконструкцию состава.

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За лето «горожане» потратили более 150 миллионов евро, и в ростере к них хватает хорошо знакомых даже для широкого круга имен: Хавьер Эрнандес, Люк Де Йонг, Фернандо, Эвер Банега, Хесус Навас. Не удивительно, что «Севилья» уверенно располагается в зоне плей-офф.

Не менее примечательный ростер и у «Бетиса». Особенно впечатляет центр поля: Вильям Карвалью, Набиль Фекир, Хоакин, Хави Гарсия, Серхио Каналес. В нападении есть выбор из одного из лучших бомбардиров прошлого сезона Борхи Иглесиаса и забившего уже семь голов в нынешнем сезоне Лорена. Самое громкое имя в обороне — имеющий опыт выступления за «Барселону», «Боруссию» и сборную Испании Марк Бартра.


Защитник Марк Бартра (в центре) в 2015 году обыграл БАТЭ в Борисове в составе «Барселоны». Теперь Марк руководит обороной «Бетиса». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У «Бетиса» состав также уровня еврокубков, но команда умудряется терять очки в матчах с командами куда более низкого уровня. При этом любящие владеть мячом «вердибланкос» отлично играют против соперников, которые предпочитают играть с позиции силы — таких, как все команды Лопетеги.

У «Бетиса» хорошо поставлен быстрый переход из обороны в атаку, есть много быстрых и техничных игроков. Не стоит забывать и фактор домашнего поля: команда Руби почти все свои очки набрала на «Бенито Вильямарин» и получит сумасшедшую поддержку в дерби.

Думаю, «Бетис» сделает достаточно, чтобы оспорить фаворитский статус «Севильи», и не проиграет при своих фанатах.

Футбол. Испания. Примера

Победа «Бетиса» или ничья

Коэффициент — 1,79


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Наш эксперт Сергей Чалый допускает разгром «Манчестер Сити» в борьбе с конкурентом за чемпионство в Англии, а спортивный комментатор Дмитрий Герчиков ожидает...
 
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