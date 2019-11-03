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С 1 по 10 ноября в Осиповичском районе проходит декада «Гостехосмотр».

04.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С 1 по 10 ноября 2019 года УП «Белтехосмотр», УГАИ МВД, Транспортная инспекция проведут очередную совместную декаду «Гостехосмотр». Об этом сообщил начальник госавтоинспекции РОВД Осиповичского района Денис Половцев.

Основная цель акции — усиление контроля за своевременным прохождением государственного технического осмотра транспортных средств, выявление транспортных средств без пройденного государственного технического осмотра и проведение профилактических работ по привлечению внимания автовладельцев к вопросам своевременного прохождения государственного технического осмотра и поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, а так же проверка подлинности отметок о прохождении ГТО.

 
 
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С 1 по 10 ноября 2019 года УП «Белтехосмотр», УГАИ МВД, Транспортная инспекция проведут очередную совместную декаду «Гостехосмотр». Об этом сообщил начальник...
 
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