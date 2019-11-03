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На Быховщине активно проходит агитационная кампания

04.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Совсем немного осталось времени до начала выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Сейчас же активно проходит агитационная кампания.

На Быховщине активно проходит агитационная кампания

В четверг в районном центре культуры кандидат в парламент нашей страны по Быховскому избирательному округу №81 Сергей Сыранков провел встречу с избирателями, на которой также присутствовали его доверенное лицо Вячеслав Сидоренко и представитель инициативной группы Василий Батвенков.

Претендент на депутатский мандат говорил о своей предвыборной программе, отметив, что и в дальнейшем будет поддерживать курс Главы государства Александра Лукашенко как во внутренней, так и во внешней политике.

Затронул актуальные вопросы, которые касались обеспечения жильем молодых специалистов на периферии, и в особенности в юго-восточных районах Могилевщины, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, обеспечения безопасности детей в интернете, фальсификации истории в Западной Европе и некоторых странах бывшего СССР, сохранения и возрождения замка Ходкевичей – Сапег. Призвал быховчан обязательно прийти на участки для голосования 17 ноября и сделать свой правильный выбор.

В этот день с избирателями также встречался кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Быховскому избирательному округу №81 Андрей Войтенков.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 
 
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Совсем немного осталось времени до начала выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Сейчас же активно...
 
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