На Быховщине активно проходит агитационная кампания

Источник материала: Маяк Преднепровья

Совсем немного осталось времени до начала выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Сейчас же активно проходит агитационная кампания.





В четверг в районном центре культуры кандидат в парламент нашей страны по Быховскому избирательному округу №81 Сергей Сыранков провел встречу с избирателями, на которой также присутствовали его доверенное лицо Вячеслав Сидоренко и представитель инициативной группы Василий Батвенков.

Претендент на депутатский мандат говорил о своей предвыборной программе, отметив, что и в дальнейшем будет поддерживать курс Главы государства Александра Лукашенко как во внутренней, так и во внешней политике.

Затронул актуальные вопросы, которые касались обеспечения жильем молодых специалистов на периферии, и в особенности в юго-восточных районах Могилевщины, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, обеспечения безопасности детей в интернете, фальсификации истории в Западной Европе и некоторых странах бывшего СССР, сохранения и возрождения замка Ходкевичей – Сапег. Призвал быховчан обязательно прийти на участки для голосования 17 ноября и сделать свой правильный выбор.

В этот день с избирателями также встречался кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Быховскому избирательному округу №81 Андрей Войтенков.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.