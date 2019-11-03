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Рабочий день Игоря Бураги начинается ранним утром

04.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Рабочий день Игоря Бураги, лучшего механизатора СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш», начинается ранним утром. В поле гул его трактора слышен уже с полчетвертого, и так до девяти вечера. Игорь Викторович вспахал около трех тысяч гектаров. Сначала вел вспашку под озимые зерновые и рапс, а сейчас трудится на вспашке зяби, в день обрабатывая от 40 до 50 гектаров.

Рабочий день Игоря Бураги начинается ранним утром

Новенький трактор МТЗ-3522, который выделили механизатору в этом году как самому опытному и добросовестному работнику, не подводит. Техника работает в агрегате с прицепным девятикорпусным плугом. Напряженный график работы Игорь Бурага установил себе сам, ведь результаты труда напрямую сказываются на его оплате. Так, заработная плата сельского труженика за последний месяц составила 2 тысячи 600 рублей.

Весной механизатор посеял в хозяйстве практически все яровые зерновые культуры, а затем кукурузу. Во время кормозаготовки трудился на трамбовке сенажной массы, пересев за руль энергонасыщенного трактора К-700. Передовому труженику все по плечу!

— Нужно как можно быстрее управиться, ведь, если ударят морозы и земля замерзнет, качественную вспашку не выполнишь, работы придется приостановить, — искренне переживает за дело сельчанин. — Мне бы еще недельки две-три, тогда все успею…

Лучшего механизатора всегда поощряют за добросовестный труд. Вот и недавно передовик сельского хозяйства Игорь Бурага был отмечен Благодарственным письмом Могилевского областного Совета депутатов и денежной премией.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Рабочий день Игоря Бураги, лучшего механизатора СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш», начинается ранним утром. В поле гул его трактора слышен уже
 
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