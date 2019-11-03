Cамый жирный король в мире. Как монарха Египта убила красная икра

Источник материала: Аргументы и факты

Фарук стал королём Египта (страной правила династия, основанная турецким пашой Мухаммадом Али) в 1936 году, и уже тогда (в шестнадцатилетнем возрасте) у него появились существенные проблемы с лишним весом. Его отец и дядя тоже ели как не в себя и страдали ожирением. «Вступив на трон подростком, он на всю жизнь остался „большим ребёнком“, — вспоминал очевидец из свиты короля. — Явившись в кафе, Фарук полностью съедал целую корзину хлеба, а из оставшегося мякиша скатывал шарики». В Египте ходили слухи, что завтрак молодого короля состоял из красной и чёрной икры, фаршированных перепёлок и гигантской яичницы из дюжины яиц, пока нищие феллахи (крестьяне) в стране умирали от голода.

В 1944 году Фарук I показал свою резиденцию египетской и международной прессе во время обычного королевского обеда. Подавали жаренных на вертеле кур, барашка, рыбу, омаров. «Вот, всё самое простое кушаю, — сообщил монарх, поглощая вкусности. — Поэтому отвергаю обвинения в том, что я погряз в роскоши». Согласно репортажу, король в одиночку запросто осилил трёх лобстеров, пару куриц и полкило баранины. Отсутствием аппетита Его величество явно не страдал.

10 лет назад в Александрии (северный Египет), в ресторане греческо-французской кухни La Veranda, мне рассказали, как в сороковые годы монарх ужинал тут с тремя бутылками вина, двумя килограммами креветок, супом буайбес и бараньей ногой за вечер. Когда он поднялся, дабы выйти на свежий воздух, живот короля опрокинул стол с закусками.

Телятина, шоколад, шампиньоны

После начала Второй мировой войны Фарука стали упрекать в чрезмерно роскошной жизни, и обиженный король пошёл на небывалые лишения: отключил ночную подсветку своего дворца. Игнорируя вторжение в Египет в 1942 году армии гитлеровского фельдмаршала Эрвина Роммеля, Фарук выписал на дворцовую кухню лучших французских шеф-поваров и получил прозвище «Король ночи» за то, что приезжал в ночные клубы Каира пить дорогущий апельсиновый сок с фольгой из съедобного золота. Несмотря на экстравагантное поведение и безумные траты, король был весьма любим в народе: в основном за традицию летать на личном самолёте над бедными деревнями и бросать пригоршнями вниз золотые монеты.



По прибытии из Англии принца Фарука встречает почетный караул на станции Александрия, 1937 г. Фото: www.globallookpress.com

Популярность Фарука I начала спадать, едва в 1945 году он заменил золото дешёвыми карамельными конфетами. Ввиду растущих долгов король публично отказался от употребления алкоголя как «истинный мусульманин». Но вот от вкусной еды он отказаться не мог. Фарук обращался к ведущим диетологам, нанимал лучших специалистов по похудению, но всё было тщетно. Он срывался по-страшному, как наркоман. В 1950 году король начал курс похудения, держась сугубо на датских устрицах, но это не помогло. Он уехал во Францию, где быстро набрал вес: телятина, пирожные с клубникой и малиной, сливки, шоколадное мороженое, шампиньоны в сметане. К тому времени состояние монарха насчитывало 140 миллионов долларов, он был одним из самых богатых людей в мире: в наше время он был бы миллиардером. Фарук посещал казино, проигрывая за одну ночь по $50 000. Через год король в очередной раз женился на 17-летней девушке Нариман Садик, ставшей матерью наследника престола: Ахмеда Фуада.

Паштет, шампанское, тушёный гусь

На этом безмятежное вкушение деликатесов и закончилось. ЦРУ пыталось сохранить Фарука у власти и даже разработало для него план экономических реформ под неофициальным названием «Жирная сволочь» (Fat F**cker), однако отрываться от еды король не желал. В бульварной прессе появились его фото с бутылкой шампанского за 1 000 долларов, хотя Фарук клялся, что завязал с алкоголем. 23 июля 1952 года организация «Свободные офицеры», в рядах которой состоял будущий президент Египта Гамаль-Абдель Насер, совершила в Каире военный переворот. «Жирный монарх» проявил неожиданную храбрость: опытный стрелок, он открыл огонь по заговорщикам из охотничьей винтовки и застрелил во дворце четверых повстанцев. Охрана из суданских гвардейцев отбила все атаки. Восставшие предъявили ультиматум: либо король сдаётся и ему разрешают уехать из страны, либо здание берут штурмом и толстяка казнят. 26 июля Фарук отрёкся от престола и под салют своей суданской гвардии покинул дворец, направившись в Александрию, а оттуда на личной яхте — в плавание до Неаполя. Во дворце нашли 2 000 шёлковых рубашек, 10 000 шёлковых галстуков, 50 тростей, инкрустированных бриллиантами, и портрет Адольфа Гитлера с автографом. На кухне громоздились тысячи банок с паштетами, красной и чёрной икрой и тушёными гусями.

Изгнанный король Египта Фарук I прогуливается у бассейна. Италия, 1953 год. pic.twitter.com/HbuWADg1ew — foxy_red (@foxyred1956) 21 июля 2019 г.

Крабы, лобстеры, персиковый торт

Поселившись в Риме, Фарук заявлял, что остался нищим, но продолжал вести роскошную жизнь. Поговаривали, что он вывез половину золотого запаса Египта, спрятав слитки на яхте с двойным дном и в ящиках с посудой. Во всяком случае, дети короля учились в престижнейшей швейцарской школе. В 1954 году королева Нариман развелась с мужем и вернулась назад в Египет, заявив, что «устала жить в атмосфере постоянного обжорства».

В 1959 году Фарук получил гражданство Монако. Он целыми днями сидел в римском «Кафе Париж», пожирая молодую ягнятину, персиковые торты и крабов в соусе, и охотно разговаривал с любым, кто подходил к его столику. В 1965 году бывший король Египта весил уже больше 150 кг, забросив мысли о диете. Он ожидаемо получил инсульт в возрасте 45 лет в ресторане французской кухни «Иль де Франс» в Риме, заказав на поздний ужин красную икру, лобстера, семь жареных цыплят-корнишонов, торт «Захер», картофель с копчёной телятиной. Монарха срочно доставили в больницу, где он и скончался. Сразу же появились слухи о том, что короля отравили спецслужбы республиканского Египта или даже СССР (как раз через красную икру), тем более что вскрытие тела не проводилось. Как ни странно, Фарука похоронили в Каире, дабы бывший монарх воссоединился с родиной. Бывшая жена Нариман сказала: «Думаю, последняя мысль в его угасающем сознании была: „О, Аллах, я так и не доел этот прекрасный ужин. А за него заставят платить“».

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На тот момент Фарук считался самым толстым королём во всём мире. С этого пьедестала его сместил в 1976 году король островного государства Тонга в Океании Тупоу IV, весивший, согласно Книге рекордов Гиннесса, 209 кг. Покушать Его величество тоже весьма любил. Хотя из-за невозможности нормально спать и забираться вверх по лестнице повелитель Тонга сел на диету, сильно похудев. В интервью впоследствии он сказал: «Сбросить вес нетрудно. Надо иметь силу воли и есть много супа». Покойный король Египта явно бы с ним поспорил.