Беларусь планирует увеличить закупку противоопухолевых препаратов

«Наша задача на сегодня, как правильно сказал глава государства, обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов. Для того, чтобы операционная работала не четыре часа в день, а столько, сколько это необходимо. Чтобы диагностическое оборудование не простаивало месяцами, а работало с максимальной загрузкой», - в интервью СТВ сказал Владимир Караник.
По словам министра, будет правильно, когда мы примем все мероприятия для того, чтобы обеспечить эффективное расходование выделенных ресурсов, и после этого вернемся к вопросу «все-таки сколько же нам не хватает» под конкретные задачи: «Что если будет увеличено финансирование на столько-то, мы сможем внедрить такие-то методики, и это настолько улучшит результаты лечения».