Беларусь планирует увеличить закупку противоопухолевых препаратов

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«Наша задача на сегодня, как правильно сказал глава государства, обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов. Для того, чтобы операционная работала не четыре часа в день, а столько, сколько это необходимо. Чтобы диагностическое оборудование не простаивало месяцами, а работало с максимальной загрузкой», - в интервью СТВ сказал Владимир Караник.