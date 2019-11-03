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Невероятный 27-й тур ЧБ, в котором почти решилась судьба «золота», завершится в Мозыре
Источник материала: Tut.by
4 ноября в Мозыре будет сыгран последний матч 27-го тура
Брест за три тура до финиша чемпионата на семь очков опережает Борисов. Судьба «золота» предрешена? Ведь команде достаточно одержать одну победу в оставшихся трех матчах или три раза — вничью! Брестским динамовцам предстоит сыграть на выезде с «Ислочью», дома с «Витебском» и в гостях у минского «Динамо».
БАТЭ же ждут матчи с «Витебском» на выезде, с минским «Динамо» на «Борисов-Арене» и в последнем туре в Жодино против «Торпедо-БелАЗ».
2 ноября
1 ноября прошел один матч:
2 ноября прошла еще одна игра:
3 ноября мы увидели четыре встречи:
4 ноября этот сумасшедший тур завершится в Мозыре:
«Славия» — ФК «Гомель», 14.30;
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Матчем «Славии» против «Гомеля» завершится очередной тур чемпионата Беларуси по футболу.
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