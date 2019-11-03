Невероятный 27-й тур ЧБ, в котором почти решилась судьба «золота», завершится в Мозыре

Источник материала: Tut.by

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4 ноября в Мозыре будет сыгран последний матч 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу . К местной «Славии» приедет «Гомель», который ведет борьбу за выживание.

Вчера «Торпедо-БелАЗ» разгромило столичное «Динамо». Брестское «Динамо» сыграло вничью при аншлаге в драматичном матче против «Шахтера». На «Борисов-Арене» БАТЭ пропустил четыре гола от «Ислочи», Александр Глеб поучаствовал в трех взятиях ворот.

Брест за три тура до финиша чемпионата на семь очков опережает Борисов. Судьба «золота» предрешена? Ведь команде достаточно одержать одну победу в оставшихся трех матчах или три раза — вничью! Брестским динамовцам предстоит сыграть на выезде с «Ислочью», дома с «Витебском» и в гостях у минского «Динамо».

БАТЭ же ждут матчи с «Витебском» на выезде, с минским «Динамо» на «Борисов-Арене» и в последнем туре в Жодино против «Торпедо-БелАЗ».

2 ноября «сахарные» из Городеи обыграли «Неман» , а 1 ноября «Минск» с минимальным счетом обыграл «Слуцк» и практически гарантировал себе место в элите, если команду, конечно, не деклассируют.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

1 ноября прошел один матч:

ФК «Минск» — ФК «Слуцк» — 1:0

2 ноября прошла еще одна игра:

ФК «Городея» — «Неман» — 1:0

3 ноября мы увидели четыре встречи:

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск) — 4:0

«Дняпро-МЧЗ» — ФК «Витебск» — 2:0

«Динамо» (Брест) — «Шахтер» — 1:1

БАТЭ — «Ислочь» — 2:4

4 ноября этот сумасшедший тур завершится в Мозыре:

«Славия» — ФК «Гомель», 14.30;



Положение в чемпионате после третьего дня 27-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 27 21 5 1 65 20 68 2 БАТЭ 27 19 4 4 54 19 61 3 Шахтер 27 18 5 4 53 19 59 4 Динамо (Минск) 27 14 5 8 39 33 47 5 Ислочь 27 13 6 8 40 32 45 6 Торпедо-БелАЗ 27 13 6 8 38 30 45 7 ФК Городея 27 12 7 8 29 25 43 8 Неман 27 9 5 13 23 34 32 9 ФК Минск 27 8 8 11 34 42 32 10 ФК Витебск 27 8 7 12 23 34 31 11 Славия 26 7 7 12 27 33 28 12 Дняпро-МЧЗ 27 7 6 14 27 33 27 13 ФК Слуцк 27 7 6 14 24 45 27 14 РЦОР-БГУ 27 6 8 13 44 61 26 15 ФК Гомель 26 4 8 14 35 45 20 16 Торпедо (Минск) 27 1 3 23 4 54 6

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Слухи вокруг лучшего бомбардира чемпионата и главного тренера БАТЭ

Интерес к нападающему РЦОР-БГУ растет как на дрожжах. Илья Шкурин забил 17 голов и готов замахнуться на рекорд Михаила Гордейчука, который в 2017 году забил 18 раз.

Шкурин стал вторым футболистом за 10 лет, который забил более 15 голов в чемпионате. Неудивительно, что к нему проявляют интерес. По слухам, им интересуются БАТЭ и… московский «Спартак» . Тренер «желто-синих» не стал это комментировать.

Агент игрока Валерий Исаев, в свою очередь, не подтверждает, что его клиент находится в сфере интересов «Спартака».

— Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем, — сказал Исаев в комментарии «Трибуне» .

В четверг «Трибуна» сообщила, что главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинет свой пост в конце сезона. 38-летний специалист работает в тренерском штабе борисовчан с 2011 года.

Андрей Капский назвал эту информацию «откровенным вбросом». Председатель правления БАТЭ сообщил «Прессболу» , что «в бою все средства хороши».

— А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата, — сказал Андрей Анатольевич.