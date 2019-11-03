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Apple предупредила об отключении интернета на старых iPhone и iPad

04.11.2019 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Apple предупредила об отключении интернета на старых iPhone и iPad

фото: pcnews.ru

Речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.

Дело во встроенных в девайсы GPS-модулях этих моделей, которые нуждаются в перезагрузке каждые 19 лет. В противном случае сбой не позволит выходить в интернет. Это касается App Store, iCloud, электронной почты и поиска сайтов.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на CNN, пользователям iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2 необходимо установить версии ПО 10.3.4 или 9.3.6.

 
 
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Речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.
 
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