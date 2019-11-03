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Apple предупредила об отключении интернета на старых iPhone и iPad
04.11.2019 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pcnews.ru
Речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.
Дело во встроенных в девайсы GPS-модулях этих моделей, которые нуждаются в перезагрузке каждые 19 лет. В противном случае сбой не позволит выходить в интернет. Это касается App Store, iCloud, электронной почты и поиска сайтов.
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Речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.
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