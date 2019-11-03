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В Оршанском районе фура насмерть сбила пешехода. Его личность устанавливают
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло вечером 2 ноября вблизи деревни Высокое Оршанского района,
Грузовик DAF, за рулем которого был 36-летний водитель, наехал на пешехода — тот внезапно вышел на дорогу.
Мужчина погиб.
Личность погибшего устанавливают.
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ДТП произошло вечером 2 ноября вблизи деревни Высокое Оршанского района.
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