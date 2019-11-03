На проспекте Независимости столкнулись каршеринговый VW и «Яндекс.Такси»

Источник материала: Tut.by

Ночью в Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и «Яндекс.Такси». Фотографии с места аварии появились в телеграм-канале «Инцидент Минск».



Фото: t.me/chp_minska

Авария произошла около часа ночи на пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина. Очевидцы сообщают, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека, их увезли в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.