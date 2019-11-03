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На проспекте Независимости столкнулись каршеринговый VW и «Яндекс.Такси»
Источник материала: Tut.by
Ночью в Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и «Яндекс.Такси». Фотографии с места аварии
Авария произошла около часа ночи на пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина. Очевидцы сообщают, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека, их увезли в больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.
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Очевидцы сообщают, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека, их увезли в больницу.
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