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На проспекте Независимости столкнулись каршеринговый VW и «Яндекс.Такси»

04.11.2019 10:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Минске столкнулись каршеринговый автомобиль и «Яндекс.Такси». Фотографии с места аварии появились в телеграм-канале «Инцидент Минск».


Фото: t.me/chp_minska

Авария произошла около часа ночи на пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина. Очевидцы сообщают, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека, их увезли в больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщают, что в результате ДТП пострадали по меньшей мере два человека, их увезли в больницу.
 
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