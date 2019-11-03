Осенние каникулы для школьников Минской области пройдут познавательно и с пользой

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На базе государственных учреждений образования будет организована работа 22 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для 1265 детей. Знакомству с родным краем и его знаменитыми людьми будет способствовать активизация экскурсионной деятельности. Учащиеся побывают в городах Лида и Полоцк, посетят мемориал «Хатынь», поучаствуют в обзорной экскурсии по г. Минску с посещением музея истории Великой Отечественной войны.

Во время каникул будет организована работа объединений по интересам, расширенный круг мероприятий готовят школьные библиотеки и спортивные залы.

В Несвижском районе в период осенних каникул планируется оздоровить 280 учащихся. Ребят ждут игры и викторины по правилам дорожного движения: «Азбука юного пешехода», «Светофор», «Книжка для малышки», «Соблюдаю ПДД». В ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа» пройдет тематическая смена по ПДД «Солнечная зебра». Интересными и увлекательными будут мероприятия спортивно-оздоровительной направленности, в каждом оздоровительном лагере пройдут турниры по шахматам, шашкам. В рамках межведомственного взаимодействия запланированы районные мероприятия с учащимися по пропаганде Правил дорожного движения и формированию безопасной жизнедеятельности.

В учреждениях образования Солигорского района будет организована работа 24-х оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для 990 учащихся, из них – 16 лагерей (811 учащихся) в городской местности, 8 лагерей (179 учащихся) – в сельской местности. Максимально будут задействованы спортивные залы учреждений образования, спортивные площадки, компьютерные классы, школьные и городские библиотеки, актовые залы.

Для обучающихся Столбцовского района в период осенних каникул организовано оздоровление 275 детей в лагерях с дневным пребыванием. Детям будут предложены познавательные и культурно-досуговые проекты. В ГУО «Гимназия № 1 г. Столбцы» будет реализован проект «Путешествие в мир добра». В течение шести дней воспитанники лагеря совершат путешествие по тропинкам добра. В конце путешествия ребята составят карту-маршрут. В ГУО «Заямновская средняя школа» в рамках Года малой родины будет осуществляться проект «По тропинкам родной земли».

В период осенних каникул с 1 по 6 ноября 2019 года на базе учреждений общего среднего образования Воложинского района будет организована работа 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для 225 учащихся. Тематические смены оздоровительных лагерей, выстроенные по легендам, сделают увлекательным и незабываемым время, проведенное в учреждениях образования. Оздоровительный лагерь «Созвездие», организованный на базе гимназии № 1 г. Воложина, приглашает детей и взрослых в путешествие «По звездной стране», где участники будут собирать звездочки за чистоту в игровых комнатах, за активное участие в выполнении трудовых десантов, за творческий вклад в отрядные и межотрядные дела, за победы в соревнованиях, за выполнение зарядки и за многое другое, тем самым превращая злого Волшебника в доброго.

А кто из нас в школьные годы не мечтал побывать на таинственном острове. Раковская средняя школа приглашает всех желающих отправиться в плавание на «Корабле Знаний», побывать на таинственном острове, проявить находчивость, смекалку, применить знания в нестандартных ситуациях. В увлекательном путешествии ребят ждут интересные задания, встречи, которые еще раз напомнят ребятам о правилах безопасного поведения, научат находить выход из сложившихся ситуаций.