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В пункте пропуска «Кузница Белостокская» возобновлено движение

04.11.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В пункте пропуска «Кузница Белостокская» возобновлено движение
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Польская сторона на время приостановила оформление всех видов транспорта. На место прибыла саперно-пиротехническая группа.

Вскоре движение было возобновлено.

«По поступившей от польской стороны информации, оформление всех видов транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская» (сопредельный белорусский ПП – «Брузги») возобновлено в полном объеме», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет. 

В пункте пропуска «Кузница Белостокская» возобновлено движение
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