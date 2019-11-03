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В пункте пропуска «Кузница Белостокская» возобновлено движение
04.11.2019 10:10 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Польская сторона на время приостановила оформление всех видов транспорта. На место прибыла саперно-пиротехническая группа.
Вскоре движение было возобновлено.
«По поступившей от польской стороны информации, оформление всех видов транспорта в пункте пропуска «Кузница Белостокская» (сопредельный белорусский ПП – «Брузги») возобновлено в полном объеме», - сообщает
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Во время земляных работ в пункте пропуска были найдены боеприпасы времен Второй мировой войны.
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