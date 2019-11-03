Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest» объявляет о проведении областных отборочных туров

Источник материала: Кобринский вестник

Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest» (русск. «Танцевальный фестиваль мечты», далее «Конкурс») состоит из областных, национальных отборочных туров и финала. Финал Конкурса проводится в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Целью проекта является увеличение туристического потока в Республику Беларусь, развитие внутреннего событийного туризма, популяризация хореографического творчества всех направлений, белорусского национального искусства посредством танца, предоставление возможности участникам продемонстрировать своё творчество высокопрофессиональному жюри, конкурсантам из других стран, жителям города и всем гостям Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».