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Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest» объявляет о проведении областных отборочных туров

04.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest» (русск. «Танцевальный фестиваль мечты», далее «Конкурс») состоит из областных, национальных отборочных туров и финала. Финал Конкурса проводится в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Целью проекта является увеличение туристического потока в Республику Беларусь, развитие внутреннего событийного туризма, популяризация хореографического творчества всех направлений, белорусского национального искусства посредством танца, предоставление возможности участникам продемонстрировать своё творчество высокопрофессиональному жюри, конкурсантам из других стран, жителям города и всем гостям Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Ознакомиться с положением II Международного танцевального проекта “Dream Dance Fest” можно здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Международный танцевальный проект «Dream Dance Fest» объявляет о проведении областных отборочных туров
 
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