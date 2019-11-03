Под Гродно дальнобойщик из России вышел на дорогу из-за стоявшей фуры и попал под машину. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Гродненском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 3 ноября, около 20.05. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Renault Laguna ехал по 28-му километру трассы Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики и сбил пешехода, который вышел на дорогу из-за стоящего грузовика.





В результате ДТП мужчина — житель Московской области (РФ) — от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами обозначен не был. Выяснилось, что он был водителем большегруза, стоявшего в очереди для пересечения границы.