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Под Гродно дальнобойщик из России вышел на дорогу из-за стоявшей фуры и попал под машину. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Гродненском районе. Об этом
Авария произошла 3 ноября, около 20.05. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Renault Laguna ехал по 28-му километру трассы Р42 Гродно — Гожа — граница Литовской Республики и сбил пешехода, который вышел на дорогу из-за стоящего грузовика.
В результате ДТП мужчина — житель Московской области (РФ) — от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами обозначен не был. Выяснилось, что он был водителем большегруза, стоявшего в очереди для пересечения границы.
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Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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