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Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря
04.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
C 1 декабря 2019 года при реализации долгосрочной программы правительства по расширению сети платных дорог в Беларуси их протяженность будет увеличена за счет присоединения нового участка. Такая информация размещена на сайте системы электронного сбора платы за проезд в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
«Новый этап расширения сети платных дорог предусматривает включение в систему BelToll дополнительно 62 км белорусских дорог на участке автомобильной дороги М6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) (от 134-го до 196-го км)», — говорится в сообщении.
Итоговая протяженность сети платных дорог в республике составит 1 787 км.
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C 1 декабря 2019 года при реализации долгосрочной программы правительства по расширению сети платных дорог в Беларуси их протяженность будет увеличена за счет...
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