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Главу McDonald’s уволили за служебный роман с сотрудницей компании
04.11.2019 10:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: echo.msk.ru
Примечательно, что исполнительный директор Стив Истербрук в разводе, да и связь была по обоюдному согласию.
Тем не менее, руководство McDonald’s посчитало, что 52-летний топ-менеджер нарушил корпоративные правила, которые запрещают романы между сотрудниками корпорации, пишет
Истербрук возглавлял McDonald’s с 2015 года.
Имя женщины, ради которой топ-менеджер рискнул карьерой, не называется.
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Примечательно, что исполнительный директор Стив Истербрук в разводе, да и связь была по обоюдному согласию.
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