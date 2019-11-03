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Главу McDonald’s уволили за служебный роман с сотрудницей компании

04.11.2019 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Главу McDonald’s уволили за служебный роман с сотрудницей компании

фото: echo.msk.ru

Примечательно, что исполнительный директор Стив Истербрук в разводе, да и связь была по обоюдному согласию.

Тем не менее, руководство McDonald’s посчитало, что 52-летний топ-менеджер нарушил корпоративные правила, которые запрещают романы между сотрудниками корпорации, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Лишившийся кресла в совете директоров Сам Истербрук признал свою ошибку и согласился с правильностью решения руководства компании.

Истербрук возглавлял McDonald’s с 2015 года.

Имя женщины, ради которой топ-менеджер рискнул карьерой, не называется.

 
 
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Примечательно, что исполнительный директор Стив Истербрук в разводе, да и связь была по обоюдному согласию.
 
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