Главу McDonald’s уволили за служебный роман с сотрудницей компании

Источник материала: Ежедневник



фото: echo.msk.ru

Примечательно, что исполнительный директор Стив Истербрук в разводе, да и связь была по обоюдному согласию.

Тем не менее, руководство McDonald’s посчитало, что 52-летний топ-менеджер нарушил корпоративные правила, которые запрещают романы между сотрудниками корпорации, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.



Лишившийся кресла в совете директоров Сам Истербрук признал свою ошибку и согласился с правильностью решения руководства компании.

Истербрук возглавлял McDonald’s с 2015 года.

Имя женщины, ради которой топ-менеджер рискнул карьерой, не называется.