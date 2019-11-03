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Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей через мобильное приложение

04.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей через мобильное приложение

Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей с помощью мобильного приложения, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Петр Маманович на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи «Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития», предает корреспондент БЕЛТА.

«Дальнейшее развитие системы мгновенных платежей планируется за счет расширения категорий пользователей. Это объекты торговли и сервиса, физические лица, которым будет предоставлен сервис для формирований платежных инструкций с использованием мобильного приложения», — сказал Петр Маманович.

Сейчас оплата с помощью системы мгновенных платежей совершается юридическими лицами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В системе обеспечен прием всех видов платежей, в том числе налоговых и таможенных.

По словам Петра Мамановича, Нацбанк видит потенциал интеграции белорусской системы мгновенных платежей с аналогичными системами, внедренными в странах Евразийского экономического союза, Европейского союза и Украине.-0-

БЕЛТА

 
 
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Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей с помощью мобильного приложения, сообщил сегодня заместитель председателя правления...
 
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