О жизни, профессии, творчестве…

Принято считать, что среди педагогов мало случайных людей. И это, наверное, так. Те, кто приходят в профессию по зову сердца, остаются верны выбранному делу всю жизнь.

Как не растратить главного среди вороха мелочей, как успевать все и даже чуточку больше, как не выгореть в потоке учебных будней, и каково это: посвятить выбранному пути более сорока лет? Обо всем этом мы спросили у опытного учителя, творческого и увлеченного человека Валентины Аркадьевны Рящиковой, которая преподает биологию и химию в ГУО «Курковский УПК д/с — СШ», а также ведет несколько объединений по интересам, являясь педагогом дополнительного образования ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района».

О призвании

В книге «Кради как художник» молодого американского писателя и художника Остина Клеона есть такие строчки: «Найди себе работу, которая будет задавать тебе ритм». И Валентина Аркадьевна нашла для себя такую работу — учить детей. Скоро исполнится 45 лет с того момента, как она начала сеять в детских сердцах мудрое, доброе, вечное… И за все это время ни разу не пожалела о своем выборе.





— По диплому я учитель начальных классов и старшая пионерская вожатая, — рассказывает Валентина Аркадьевна. — После окончания педучилища я пришла в Смолевичское районо, но мне сказали, что вакансий учителей нет, могут взять на работу лишь в качестве пионервожатой. Глядя на мои слезы, Иван Иосифович Брант, в то время возглавлявший отдел образования, добавил: «В Петровичи тебя не пошлем — далеко. Предлагаю Курково. Тут недалеко от райцентра». Я была очень сильной волейболисткой. И моя тренер просила, чтобы работу я себе нашла недалеко от Минска. Так я стала пионервожатой в Курковской школе и еще целый год после распределения играла за сборную педучилища в волейбол.

Родилась Валентина Аркадьевна в Казахстане. В то время ее родители работали на союзной стройке, и судьба бросала их то в Узбекистан, то в Казахстан. Жизнь была непростой, быт — не устроенным.

— Жили в строительных вагончиках, — делится воспоминаниями учитель. — В Казахстане я в детский садик пошла. А потом мама с папой вернулись на родину, к папиным родителям, которые жили в Калинковичском районе Гомельской области. Там я окончила 9 классов местной школы. После, поддавшись уговорам подруги, поступила в педучилище, где и получила первую специальность. Работая в Курково, поступила в БГУ на биофак. На факультет начального образования идти не хотела, подумав, зачем мне второй такой же диплом. А биологический факультет выбрала по зову сердца. Профессия отца была связана с лесным хозяйством, и поэтому природу я любила с детства. Я и сейчас влюблена в этот мир: в лес, воду, небо и все живое. Иду утром, здороваюсь с ромашками. Рядом с улицей, на которой живу, — лес. И по дороге на работу я прохожу мимо этого великолепия каждое утро. Мало того, что любуюсь, всегда найду что-то нужное и красивое: травы, цветы, листья для гербария или занятий по флористике.

Вспоминая прошлое, Валентина Аркадьевна с теплыми словами благодарности вспоминает директора Курковской школы Леонида Федосовича Малиновского, при котором начинала свою педагогическую деятельность.

— Он меня многому научил. Скоро у него День рождения. Пользуясь возможностью, хочу поздравить его и пожелать крепкого здоровья и деятельного долголетия.

Восемь лет работала Валентина Аркадьевна старшей пионервожатой, затем 3 года учителем начальных классов, после — завучем. После окончания биофака БГУ — учителем биологии, 10 лет возглавляла школу. Сейчас Валентина Аркадьевна — учитель биологии и химии, педагог дополнительного образования эколого-биологического центра и просто увлеченный, любознательный, творческий человек, не останавливающийся на достигнутом.

О творчестве

К творчеству нашу героиню подтолкнула любовь к природе. И сегодня Валентина Аркадьевна заряжает молодежь своим стремлением творить. Ее объединения по интересам посещают учащиеся Курковской школы, которые не только увлеченно работают в тандеме со своим педагогом, но и завоевывают признание жюри конкурсов различного уровня.





О творчестве, как и о работе, учениках Валентина Аркадьевна может говорить бесконечно. И о своей любви к искусству рассказывает вдохновенно:

— В эколого-биологическом центре я работаю давно, — продолжает рассказ моя собеседница, — наверное, уже лет 10. Сегодня у меня 3 объединения по интересам. Это «Флористика», «Зеленая школа» и «Юный исследователь». В «Зеленой школе» занимаются учащиеся шестых-восьмых классов, флористикой занимаются ребята постарше, а «Юный исследователь» посещают ребята разных возрастов. Я не могу сидеть сложа руки. Просто не умею. И пройти мимо чего-то красивого также не могу. Если увижу где-то красивое растение, оно обязательно должно быть у меня в коллекции. И весь этот творческий материал Валентина Аркадьевна хранит не только на работе, но и дома.

— Родные с пониманием относятся к моему увлечению, — улыбается учитель. — Сын очень помогает: вырезает из дерева основы для будущих работ, будь то рамка или основа для интересной новогодней елки, будь то ящик или коробочка. Хотя, иногда и говорит, что все это выбросит.

За время творческой деятельности у Валентины Аркадьевны и ее подопечных собралось много красивых работ. И сегодня они украшают не только дом учителя, рабочий кабинет, школу — много из них хранится в эколого-биологическом центре.

Глядя на все это великолепие, я не могла не поинтересоваться, откуда Валентина Аркадьевна черпает свое вдохновение.

— Я заражена творчеством в хорошем смысле этого слова. И идеи черпаю в разных местах. Я всегда детям говорю о том, что они сидят в Интернете без особой пользы. А я могу там найти какую-то идею, которую мне хочется воплотить в жизнь. Сейчас вот начинается горячая пора подготовки к различным конкурсам. Впереди — «Калядная ёлка», «ТехноЕлка» и др. Вот и «идейничаем», чтобы не повторяться, а каждый раз удивлять. Интересную задумку переносим с ребятами на бумагу, а затем воспроизводим в той или иной работе.

Об учениках

За время работы в эколого-биологическом центре Валентина Аркадьевна и ее ученики создали много творческих работ, которые получили высокую оценку на конкурсах различного уровня. Нынешний год также принес учителю и воспитанникам немало побед. О своих учениках Валентина Аркадьевна рассказывает с гордостью.





— Хотела бы рассказать о своей талантливой ученице — Марии Тарасовой, — говорит Валентина Аркадьевна. — Сейчас Маша учится в 9-м классе. В 2018-м году мы поехали на первый для нее республиканский конкурс «Лед. Цветы. Фантазия». Участвовала Маша в номинации «Флористическая корона». За основу взяли старинный русский головной убор замужних женщин — кичку. Машина задача на конкурсе заключалась в том, чтобы украсить кичку природным материалом. Машину работу отметили дипломом. В том же, 2018-м, году Маша приняла участие в республиканском конкурсе по ландшафтному дизайну и флористике «Кветкi маёй радзiмы». И в номинации «Букет ветерану» Машина работа заняла 2-е место. Букет на самом деле получился оригинальным. Каркас его было решено сделать из конвертов. С помощью кофе добились эффекта старой бумаги, из нее и сложили конверты. Композиция получилась оригинальной. Даже флорист из Москвы, присутствовавший на конкурсе, отметил Машину работу. Таким образом, с конкурса Маша привезла два диплома: за 2-е место и специальный диплом жюри за творческий подход и инновацию. Не так давно, в прошлом месяце, проходил республиканский чемпионат среди юниоров по флористике. Там мы представили три работы: интерьерная композиция «Осень в городе», сюрпризная работа «С Днем учителя» и букет. В этом конкурсе за звание лучших боролись 10 конкурсантов. Над созданием работ ребята трудились два дня. За каждое творение жюри ставило баллы, а итоговая сумма баллов учитывалась при подведении итогов. По результатам чемпионата Маша вошла в тройку сильнейших юных флористов и стала бронзовым призером. В качестве подарка ей вручили сертификат на 50 рублей, потратить которые она сможет на покупку нужных для флориста инструментов. Маша — очень талантливая девочка, растет в творческой семье. Я очень ею горжусь, даже на конкурсах ее уже знают, за нее болеют. Сейчас Маша снова готовится к участию в республиканском конкурсе «Лед. Цветы. Фантазия» и, надеюсь, сможет удивить жюри.

В «Зеленой школе» ребята тоже не отстают. В этом году мы снова приняли участие в ежегодном республиканском летнем конкурсе «Зеленые школы». И в номинации «Зеленые следочки» Мария Заяц и Вероника Туктарева с научно-исследовательской работой «Бабушкин цветник» завоевали второе место. Не могу не отметить Богдана Бабрико (6 класс). Недавно на республиканском конкурсе «Як ты сэрцу майму мiла, дарагая Беларусь» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Богдан получил диплом 1-й степени за работу с берестой. Надо сказать, что работе с берестой Богдана учит его отец. Сейчас Богдан занят изготовлением новогодней елки из этого природного материала.





Несколько слов хочу сказать и моей выпускнице Анастасии Горощик. В прошлом учебном году ее научная работа «Зеленые удобрения» была удостоена диплома 1-й степени районного этапа и 3-го места областного этапа агробиологического конкурса «Юный натуралист» в рамках республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Еще хочу отметить Алексея Давидовского, Александра Залесского, Марию Шкубель.

О вдохновении

Кроме работы, есть у Валентины Аркадьевны и еще одна страсть — путешествия. В поездках по разным странам учитель черпает идеи, вдохновение и новые силы для работы и творчества.





— В этом году я побывала в парке Кёкенхоф. (Королевский парк цветов в Нидерландах. Также известен под названием «Сад Европы». Расположен между Амстердамом и Гагой в небольшом городке Лиссе). Это знаменитый во всем мире парк цветов. Он является одним из самых популярных мест паломничества туристов, посещающих Нидерланды весной. Зрелище, хочу сказать, по истине удивительное. Более 7 миллионов цветов, собранных на 320 000 кв. метрах. Открыт он бывает всего 2 месяца в году — с середины марта до середины мая. Каждый год дизайн парка меняется в зависимости от выбранной темы, которая раскрывается с помощью цветочных панно и декора. Количество форм и расцветок цветов, представленных здесь, приводит в неописуемый восторг. При виде этого великолепия сложно оставаться равнодушным. В парке построены несколько крытых павильонов, названных в честь членов королевской семьи. Это знаменитый парк, и я обязательно поеду туда еще раз. Эта поездка дала мне столько энергии, я даже слов не подберу. В этом парке я сделала более двух тысяч фото. И великолепие этого парка сложно описать словами. Таких тюльпанов, как там, я никогда не видела. И рассказывать о великолепии Кёкенхофа можно бесконечно. А сколько идей родилось после посещения парка. А еще в путешествии меня очень поразили террасы. Теперь у меня в планах воплотить в жизнь что-то подобное у себя в доме. Чтобы, сидя на террасе, можно было наслаждаться видом на свой сад.

Впереди у учителя и ее учеников много планов, много творческих идей, требующих воплощения и, несомненно, новых побед и ярких путешествий, о которых мы обязательно расскажем на страницах «КС».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото из личного архива героини материала.