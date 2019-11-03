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ГАИ ищет свидетелей наезда на пешехода в центре Слуцка

04.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

ГАИ ищет свидетелей наезда на пешехода в центре Слуцка

Отдел ГАИ Слуцкого РОВД устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Toyota Corolla, произошедшего 17 октября вблизи дома №1 по улице Копыльская.

Наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, произошёл около 10:10. В результате пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимационное состояние Слуцкой ЦРБ.

По информации SltskGorod, пешеход выжила, на прошлой неделе она вышла из комы.

Для выяснения всех обстоятельств ГАИ просит очевидцев и лиц, которые располагают информацией о данном происшествии, сообщить по телефонам: мтс +375(29)662-13-56 или 102.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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ГАИ устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Toyota Corolla, произошедшего 17 октября вблизи дома №1 по улице...
 
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