ГАИ ищет свидетелей наезда на пешехода в центре Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





Отдел ГАИ Слуцкого РОВД устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Toyota Corolla, произошедшего 17 октября вблизи дома №1 по улице Копыльская.

Наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, произошёл около 10:10. В результате пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в реанимационное состояние Слуцкой ЦРБ.

По информации SltskGorod, пешеход выжила, на прошлой неделе она вышла из комы.

Для выяснения всех обстоятельств ГАИ просит очевидцев и лиц, которые располагают информацией о данном происшествии, сообщить по телефонам: мтс +375(29)662-13-56 или 102.







Slutsk-Gorod.by