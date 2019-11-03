«Весь мусор летит на детский сад!» Жители Слуцка просят переместить контейнерную площадку

Источник материала: Слуцк Город

Площадка для мусора расположена всего в 10 метрах от детского сада рядом с двумя игровыми комплексами. Об этом Валентина Валерьевна, жительница дома № 2 на Пионерской улице города Слуцка, рассказала первому заместителю председателя Миноблисполкома Игорю Макару во время прямой линии 2 ноября, пишет МЛЫН.BY.





Фото носит иллюстративный характер.

По словам горожанки, раньше место для мусора находилось за домом. Но частный предприниматель оборудовал там парковку для своих клиентов, а мусорные контейнеры перенесли во двор.

— Контейнеры поставили прямо под нашими окнами рядом с детским садом и двумя игровыми комплексами. Мусор постоянно относит ветром на территорию дошкольного учреждения. Мы писали письма в адрес КУП «Слуцкое ЖКХ» с просьбой рассмотреть вопрос о переносе контейнерной площадки, но на наше обращение даже не обратили внимания. Ответили только, что все сделано без нарушения закона, в соответствии с существующими нормативными документами, — обрисовала ситуацию Валентина Валерьевна.

Игорь Макар поручил специалистам ЖКХ Минской области вместе с юристами осмотреть двор на Пионерской улице в течение следующей рабочей недели и выяснить, возможен ли перенос данной контейнерной площадки.

Проконтролировать выполнение решения должны будут генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Василий Шашок и председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.

МЛЫН.BY

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