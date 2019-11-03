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«Весь мусор летит на детский сад!» Жители Слуцка просят переместить контейнерную площадку

04.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Площадка для мусора расположена всего в 10 метрах от детского сада рядом с двумя игровыми комплексами. Об этом Валентина Валерьевна, жительница дома № 2 на Пионерской улице города Слуцка, рассказала  первому заместителю председателя Миноблисполкома Игорю Макару во время прямой линии 2 ноября, пишет МЛЫН.BY.

«Весь мусор летит на детский сад!» Жители Слуцка просят переместить контейнерную площадку

Фото носит иллюстративный характер.

По словам горожанки, раньше место для мусора находилось за домом. Но частный предприниматель оборудовал там парковку для своих клиентов, а мусорные контейнеры перенесли во двор.

— Контейнеры поставили прямо под нашими окнами рядом с детским садом и двумя игровыми комплексами. Мусор постоянно относит ветром на территорию дошкольного учреждения. Мы писали письма в адрес КУП «Слуцкое ЖКХ» с просьбой рассмотреть вопрос о переносе контейнерной площадки, но на наше обращение даже не обратили внимания. Ответили только, что все сделано без нарушения закона, в соответствии с существующими нормативными документами, — обрисовала ситуацию Валентина Валерьевна.

Игорь Макар поручил специалистам ЖКХ Минской области вместе с юристами осмотреть двор на Пионерской улице в течение следующей рабочей недели и выяснить, возможен ли перенос данной контейнерной площадки.

Проконтролировать выполнение решения должны будут генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Василий Шашок и председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский.

МЛЫН.BY
SlutskGorod

 
 
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Площадка для мусора расположена всего в 10 метрах от детского сада рядом с двумя игровыми комплексами. Об этом Валентина Валерьевна, жительница дома № 2 на...
 
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