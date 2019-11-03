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Как будет работать Слуцкая ЦРБ в ноябрьские праздники
04.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Узнали в регистратуре Слуцкой центральной районной больницы, как будет работать учреждение здравоохранения в выходные и праздничные дни в ноябре.
7 и 10 ноября Слуцкая ЦРБ будет работать по графику выходного дня.
8 и 9 ноября — по графику субботы.
16 ноября больница будет работать, как в обычный будний день.
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Узнали в регистратуре Слуцкой центральной районной больницы, как будет работать учреждение здравоохранения в выходные и праздничные дни в ноябре.
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