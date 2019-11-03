Как будет работать Слуцкая ЦРБ в ноябрьские праздники

Источник материала: Слуцк Город

Узнали в регистратуре Слуцкой центральной районной больницы, как будет работать учреждение здравоохранения в выходные и праздничные дни в ноябре.





7 и 10 ноября Слуцкая ЦРБ будет работать по графику выходного дня.

8 и 9 ноября — по графику субботы.

16 ноября больница будет работать, как в обычный будний день.