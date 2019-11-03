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Что будет на районных “Дожинках” в Горках

04.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

6 ноября во Дворце культуры БГСХА пройдет районный праздник «Дожинки -2019».

Начало — в 11:00

 

Что будет на районных “Дожинках” в Горках
Дожинки – 2018. Фото Михаила Левцова

 

В программе праздника — церемония награждения передовиков жатвы, концерт, торговые ряды, подворья сельхозорганизаций, выставки.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  6 ноября во Дворце культуры БГСХА пройдет районный праздник «Дожинки -2019». Начало — в 11:00     В программе праздника — церемония награждения передовиков жатвы,...
 
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