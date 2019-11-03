|
Что будет на районных “Дожинках” в Горках
04.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
6 ноября во Дворце культуры БГСХА пройдет районный праздник «Дожинки -2019».
Начало — в 11:00
В программе праздника — церемония награждения передовиков жатвы, концерт, торговые ряды, подворья сельхозорганизаций, выставки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 ноября во Дворце культуры БГСХА пройдет районный праздник «Дожинки -2019». Начало — в 11:00 В программе праздника — церемония награждения передовиков жатвы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)