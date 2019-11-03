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Октябрьские молодожены – новости из горецкого загса

04.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В районном отделе ЗАГС рассказали, кто регистрировал браки в октябре.

 

Октябрьские молодожены – новости из горецкого загса
Фото Михаила Левцова

 

Октябрьские молодожены

 

Андрей Новиков и Елена Тесельская
Сергей Козел и Елена Архипенко
Андрей Павлов и Евгения Барбасова
Юрий Другаков и Анастасия Лукашкова
Николай Кунтиков и Ольга Пашкевич
Дмитрий Ходько и Инна Шаповалова
Владимир Леонченко и Елена Насрединова
Артем Котов и Татьяна Коротышова
Николай Шевердак и Диана Савчиц
Дмитрий Провалинский и Юлия Риндевич
Дмитрий Исачков и Елизавета Палькова
Игорь Ермоленко и Юлия Кузьмичева
Роман Болохонов и Лариса Кононова
Дмитрий Герасимчук и Анастасия Янучек
Сергей Кузьменков и Ирина Тарасенко
Дмитрий Шекун и Анастасия Малахоткина
Александр Кутафин и Наталья Новикова


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  В районном отделе ЗАГС рассказали, кто регистрировал браки в октябре.     Октябрьские молодожены   Андрей Новиков и Елена Тесельская Сергей Козел и Елена...
 
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