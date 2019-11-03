Октябрьские молодожены – новости из горецкого загса

Источник материала: Горецкий вестник

В районном отделе ЗАГС рассказали, кто регистрировал браки в октябре.





Октябрьские молодожены

Андрей Новиков и Елена Тесельская

Сергей Козел и Елена Архипенко

Андрей Павлов и Евгения Барбасова

Юрий Другаков и Анастасия Лукашкова

Николай Кунтиков и Ольга Пашкевич

Дмитрий Ходько и Инна Шаповалова

Владимир Леонченко и Елена Насрединова

Артем Котов и Татьяна Коротышова

Николай Шевердак и Диана Савчиц

Дмитрий Провалинский и Юлия Риндевич

Дмитрий Исачков и Елизавета Палькова

Игорь Ермоленко и Юлия Кузьмичева

Роман Болохонов и Лариса Кононова

Дмитрий Герасимчук и Анастасия Янучек

Сергей Кузьменков и Ирина Тарасенко

Дмитрий Шекун и Анастасия Малахоткина

Александр Кутафин и Наталья Новикова