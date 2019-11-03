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Октябрьские молодожены – новости из горецкого загса
04.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В районном отделе ЗАГС рассказали, кто регистрировал браки в октябре.
Октябрьские молодожены
Андрей Новиков и Елена Тесельская
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В районном отделе ЗАГС рассказали, кто регистрировал браки в октябре. Октябрьские молодожены Андрей Новиков и Елена Тесельская Сергей Козел и Елена...
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