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Сергей Ташуев покинул солигорский «Шахтер»

04.11.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 4 ноября, главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев и его тренерский штаб завершат работу в клубе. На ближайшую игру с мозырской «Славией» команду выведет наставник дубля Сергей Никифоренко — в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды. Встреча 28-го тура состоится в Солигорске 9 ноября, пишет pressball.by.


Фото: ФК «Шахтер»

По сведениям pressball.by, решение по новому главному тренеру «Шахтера» будет принято в ближайшие дни. Ранее стало известно, футбольный клуб через Государственную службу занятости ищет главного тренера с зарплатой от 1200 рублей.

60-летний российский специалист возглавлял «Шахтер» с апреля 2018 года. В чемпионате за 4 тура до конца команда занимает третью строчку, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

Ранее сообщалось, что солигорскую команду может возглавить украинский специалист Юрий Вернидуб.

 
 
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На ближайшую игру с мозырской «Славией» команду выведет наставник дубля Сергей Никифоренко.
 
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