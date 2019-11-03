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Сергей Ташуев покинул солигорский «Шахтер»
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 4 ноября, главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев и его тренерский штаб завершат работу в клубе. На ближайшую игру с мозырской «Славией» команду выведет наставник дубля Сергей Никифоренко — в статусе исполняющего обязанности главного тренера основной команды. Встреча 28-го тура состоится в Солигорске 9 ноября,
По сведениям pressball.by, решение по новому главному тренеру «Шахтера» будет принято в ближайшие дни. Ранее стало известно, футбольный клуб через Государственную службу занятости
60-летний российский специалист возглавлял «Шахтер» с апреля 2018 года. В чемпионате за 4 тура до конца команда занимает третью строчку, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
Ранее сообщалось, что солигорскую команду может возглавить украинский специалист Юрий Вернидуб.
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На ближайшую игру с мозырской «Славией» команду выведет наставник дубля Сергей Никифоренко.
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