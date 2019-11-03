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Генерального директора McDonaldʼs уволили за роман с подчиненной

04.11.2019 10:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор McDonaldʼs Стивен Истербрук был уволен со своего поста из-за романа с одной из сотрудниц, пишет meduza.


Фото носит иллюстративный характер

Несмотря на то, что Истербрук не женат, а отношения были по обоюдному согласию, поведение топ-менеджера нарушило корпоративные правила, которые запрещают подобные романы. Сам Истербрук назвал свое поведение «ошибкой» и согласился с решением совета директоров.

Новым генеральным директором McDonaldʼs станет Крис Кемпчинский, который до последнего времени был главой американского подразделения.

Истербрук возглавлял McDonaldʼs с 2015 года. За это время общая капитализация компании выросла чуть менее, чем в два раза.

Под руководством Истербрука в сети произошли значительные изменения — в частности, в закусочных появились стойки самообслуживания, а сами McDonaldʼs сменили оформление с красно-желтого на зелено-бежевый цвет

 
 
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Несмотря на то, что Истербрук не женат, а отношения были по обоюдному согласию.
 
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