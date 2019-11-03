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В американском сериале про айтишников упоминается Беларусь

04.11.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во 2 серии 6 сезона сериала «Кремниевая долина» об IT-бизнесе в Калифорнии один из основных персонажей решил перевезти свою корпорацию в Беларусь. Но причина не в ПВТ, а Чернобыльской зоне.


Приспешники Гевина Белсона рядом с макетом Припяти. Кадр из 2 серии 6 сезона сериала «Кремниевая долина»

«Кремниевая долина» (на английском Silicon Valley) — американский комедийный сериал, созданный Дэйвом Крински, Джоном Альтшулером и Майком Джаджем о бизнесе в кремниевой долине — ареале в штате Калифорния (США), отличающемся большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и тому подобного.

В центре сюжета — создание и развитие компании под названием «Пегий дудочник» (The Pied Piper). На протяжении нескольких сезонов ее создатель, гений-программист Ричард Хендрикс, сражается со своим бывшим работодателем — Гевином Белсоном, главой корпорации Hooli, которая является пародией на Google. А также решает множество очень реалистичных для IT-бизнеса проблем.

Премьера телесериала состоялась 6 апреля 2014 года на телеканале HBO, не так давно вышли две серии шестого, заключительного сезона.


Осторожно, далее будут спойлеры!

Если вы уже посмотрели 5 сезон сериала, то знаете, что у одного из основных персонажей, Гевина Белсона, возникли проблемы с бизнесом, и его компанию Hooli должна поглотить Amazon.

Чтобы минимизировать убытки, в 6 сезоне Гевин решает перевезти свою компанию в другую страну. Так, во второй серии он говорит своим «миньонам» — персональному духовному гуру и главе охраны — что решил переместить то, что осталось от Hooli, в Грузию, так как это поможет «сэкономить целое состояние и получить дальнейшие инвестиции».

Его помощники интересуются, не боится ли он потерять в случае переезда рынок и «связь с бьющимся сердцем технологий», на что Гевин Белсон заявляет, что передумал, и что его собеседники вместе с командой отправятся в Беларусь, а он останется в Кремниевой долине. Мол, Беларусь расположена достаточно близко к Чернобыльской зоне отчуждения, и потому в этой стране спрос превышает предложение.


К сожалению для белорусов, уже до конца серии гуру и глава охраны решают эту проблему шантажом и давлением со стороны Комитета по иностранным инвестициям в США (это межучрежденческий комитет правительства Соединенных Штатов, который рассматривает последствия иностранных инвестиций в компании или операции в США для национальной безопасн ти). Так что, скорее всего, мы не увидим, какой HBO представляет нашу страну.

Судя по тому, что в серии не упоминается ПВТ, но говорится про зону отчуждения, это отсылка к недавнему сериалу HBO «Чернобыль» о трагическом происшествии на ЧАЭС в 1986-м и дальнейшем расследовании инцидента.
 
 
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Во 2 серии 6 сезона сериала «Кремниевая долина» об IT-бизнесе в Калифорнии один из основных персонажей решил перевезти свою корпорацию в Беларусь. Но причина не в...
 
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