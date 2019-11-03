Михаил Захаров: «Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Хотя с ФХБ был договор, что я совмещаю посты»





О белорусском хоккее





Чем дольше нахожусь на посту главного тренера, тем больше проблем видно. Катастрофически не хватает игроков. Проблемные вратарская и защитная линии. Нападение тоже немножко забуксовало.Хотелось бы, чтобы нападающие из КХЛ показывали более продуктивный результат.





Сбор ближайший скомканный полностью. Вроде бы и есть окно, но игроки КХЛ заняты. Понятно, у всех тяжелая ситуация, все пробиваются в состав. Игроки белорусского чемпионата просто в цейтноте находятся. Экстралигу надо делать в другом формате. Многие тренера тоже об этом просят. Восемь команд должны играть в четыре круга. Или в пять. Чтобы были окна на паузу, наподобие КХЛ. Потому что нет окон, куда вставить пропущенные игры. Это проблема.









О назначении главным тренером сборной





Все получилось резко и быстро. Узнал, что уволен из «Юности», из СМИ. Прибежала семья, после сказали, что надо сдать телефоны, компьютеры и остальные вещи. Грубо говоря, произошло это в пять часов, в конце рабочего дня. Был немного удивлен, что все так быстро произошло. Хотя с ФХБ был договор, что я совмещаю посты.





Получилось так. Руководство решило, что мне стоит сконцентрироваться только на сборной. Что ж, решение принято, не хочется обсуждать больше. В сборной действительно много проблем.