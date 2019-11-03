Копейки по цене квартиры: сколько можно получить за советские монеты

Myfin.by выяснил, сколько можно сегодня выручить за прадедушкино наследство из старых копеек. Потом советские деньги стали просто крашеной бумагой и медным ломом. Но может быть не все потеряно?выяснил, сколько можно сегодня выручить за прадедушкино наследство из старых копеек.





Предупреждаем, что все приведенные ниже цифры это не предложение покупки и не гарантия стоимости, но лишь констатация того факта, что кто-то в последние 2 года покупал данные монеты и банкноты по указанной цене.





Сколько стоят монеты СССР?

Начнем ликбез с довоенных монет. Их еще можно найти где-то в карманах прадедушкина пиджака. Чтобы не путаться между рублями разных эпох и стран, современную цену укажем в долларах США.

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В таблице нет рублей, о них мы поговорим ниже.





И особо отметим, что в этой таблице средние цены серийных монет. Редкие экземпляры стоят особого рассмотрения.





Сколько стоят редкие монеты?

Эта сфера для непосвященных сложна и не поддается обывательской логике. Вот такой серебряный рубль 1924 года, где пролетарий куда-то настойчиво ведет крестьянина продавался на аукционах и за $33, и за $4750:

















Разборс цен сделок от $33 до $266





В этом случае монеты продавались уже на порядки дороже – от $2000 до $4750

Для нумизматов разница между монетами очевидна, а для всех прочих – нет. Потому переплавлять серебрянные рубли в готические украшения до проверки не стоит.





Вообще у коллекционеров своя система ценностей, не связанная ни с первоначальным номиналом, ни с количеством драгметалла.





Не рискнем проводить ликбез, объяснять какое положение серпа относительно полюса ценнее, что лучше – монеты с Мадагаскаром на гербе или без него, сколько должно быть лент – 15 или 16, и т.д.









Просто рекомендуем – никакие монеты, сделанные до 1959 года, не выбрасывайте.





Дорогие серийные монеты

В СССР были периоды, когда чеканили много монет – они менее ценны, и когда производили мало монет – они гораздо дороже. Еще ценнее деньги, которые вернули из оборота в переплавку и пробные серии.





Ограниченные и редкие серии ценятся особенно высоко.





Все-таки НЭП был для Советского Союза удивительным временем, червонцы сегодня продаются за $2351, а 2 копейки за $1881.





Потом были еще несколько редких серий – переход от серебряных монет к медно-никелевым в 1934 году. И монеты 1942 года, когда эвакуировали Ленинградский монетный двор.





Но самым удивительным был послевоенный 1947 год. Вот они, копейки по цене квартиры:













Стоит перепроверить бабушкины чуланы и деревенские дома

5, 10 и 20 копеек за $31 350 по текущему курсу. Весь набор монет 1947 года купили на аукционе за 200 тысяч евро!





На аукционах также мелькали единичные монеты с ошибками. Они очень дороги, но очень редки, потому на них останавливаться не будем.





Серийные монеты после 1961 года

Годы после денежной реформы 1961 года для нумизматов унылы как ноябрьское утро. Производство денег в СССР было налажено на высоком уровне и в большом количестве (именно там, по мнению экономистов, началась скрытая инфляция позднего СССР).





Исключение – редкие юбилейные монеты. А серийные экземпляры этого периода стоят, в массе своей, недорого:

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Как видите, современная цена большинства монет – 16 центов, рубли и полтинники в среднем дороже. Дорогие экземпляры мелькают в выпусках 45-летней давности.



Цена советских бумажных денег

Коллекционеры бумажных денег называются не нумизматами, а бонистами. Но подход к оценке старых купюр примерно такой же, как у монет: чем реже – тем дороже, эксклюзивы и ошибки – еще ценнее.





Однако есть и отличия – бумага материал ненадежный, потому на цену сильно влияет сохранность. Разница между деньгами в хорошем и отличном состоянии – до 4,5 раза.





Цены серийных советских банкнот и казначейских билетов складываются примерно так:

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Однако надежда разбогатеть на советских купюрах, кажется меньше, чем на монетах. Спрос на них ниже, требования к состоянию выше, а сохраняется бумага гораздо хуже металла.





Что же делать со старыми советскими деньгами?

Первое что приходит в голову – не выбрасывать, но подождать. Однако здесь проявляет себя главная дилемма коллекционирования – ценно то, что почти не сохранилось, а то, что массово хранят – не подорожает.





Может быть в выигрыше окажутся самые упорные. Однако неясно, сколько поколений придется ждать пока поздние советские рубли и копейки станут ценностью.







