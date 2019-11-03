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В Мостовском районе из-за детской шалости сгорело 100 т соломы

04.11.2019 09:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мостовском районе (Гродненская область) 100 т соломы сгорело из-за детской шалости. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре скирды соломы в поле возле деревни Косилы поступило спасателям 3 ноября в 12.38. В результате происшествия уничтожено 100 т соломы. Причина пожара - шалость детей с огнем.
 
 
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В Мостовском районе (Гродненская область) 100 т соломы сгорело из-за детской шалости. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным...
 
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