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Белорусский бренд игрушек подсчитал, что выпустил уже 100 млн изделий
Источник материала: Партизан
Белорусский производитель и дистрибутор игрушек СООО «Волшебный остров» отметил выпуск 100-миллионного изделия торговой марки Fancy. Юбилейным экземпляром стал единорог с пайетками.
Как рассказал директор по маркетингу Денис Василенок, рождению бренда мягких игрушек способствовала ситуация в Беларуси.
– Во-первых, были в наличии хорошо обученные кадры в легпроме и сырье для производства. Во-вторых, мягкую игрушку дорого везти из-за рубежа, поскольку она сама по себе пухлая, объемная, – пояснил он.
Одними из ключевых этапов развития торговой марки в компании назвали выпуск большой интерьерной игрушки, создание коллекции игрушек для молодежи, выпуск десяти интерактивных мягких игрушек.
А также создание шапок-монстриков, которые расправляли ручки, когда жмешь на ухо, производство игрушек-грелок для малышей и освоение работы со сложным пайеточным материалом.
Как говорят в СООО, сегодня ситуация на рынке совсем не такая, как при старте работы компании. Мягкой игрушке остается все меньше места.
По подсчетам специалистов предприятия, если в начале 1990-х годов этот сегмент в Беларуси составлял где-то 25 процентов, сейчас он сузился и достиг общемирового показателя в 5 процентов.
Причина – дети все раньше взрослеют, начинают учиться, общаться со сверстниками, сидеть в интернете и соцсетях. Плюшевый мишка – это чистая эмоция, близкий друг, сказка, в которую становится все сложнее верить.
К тому же и выбор в магазинах сейчас велик. В ходу больше конструкторы, машинки, куклы, домики и мебель, наборы для творчества и так далее.
– Конкуренция сгущается. Много игрушек идет из России. Хотя, в принципе, уже начинаем конкурировать и со всем миром. Если раньше новинки из США, Европы доходили к нам через 2-3 года, сейчас это дело пары месяцев, – отметил Денис Василенок.
Как считают в компании, среди трендов игрушечной отрасли, которые идут на спад, – коллекционирование. Детям все менее интересно начинать собирать что-то заново, а взрослые устали покупать десять игрушек вместо одной.
По мнению представителей предприятия, сдают позиции игрушки по фильмам и мультфильмам. Просмотр телевизора занимает у детей все меньше времени. А также слаймы. В этой категории нет принципиальных новинок, а детям всегда нужно новое.
Кроме того, по словам Дениса Василенка, в мире заканчивается мода на единорогов. Скоро, по всей видимости, тренд сменится, и главной игрушкой станет лама.
– Мода длится где-то три года, а потом гаснет. В разное время популярны были совы, еноты, лисы. Сейчас, как мы полагаем исходя из того, ч видим в поездках по разным странам, наступает время лам, – пояснил он.
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Белорусский производитель и дистрибутор игрушек СООО «Волшебный остров» отметил выпуск 100-миллионного изделия торговой марки Fancy. Юбилейным экземпляром стал...
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