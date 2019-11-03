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Белорусский бренд игрушек подсчитал, что выпустил уже 100 млн изделий

04.11.2019 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский производитель и дистрибутор игрушек СООО «Волшебный остров» отметил выпуск 100-миллионного изделия торговой марки Fancy. Юбилейным экземпляром стал единорог с пайетками.

Белорусский бренд игрушек подсчитал, что выпустил уже 100 млн изделий
Как рассказал директор по маркетингу Денис Василенок, рождению бренда мягких игрушек способствовала ситуация в Беларуси.

– Во-первых, были в наличии хорошо обученные кадры в легпроме и сырье для производства. Во-вторых, мягкую игрушку дорого везти из-за рубежа, поскольку она сама по себе пухлая, объемная, – пояснил он.

Одними из ключевых этапов развития торговой марки в компании назвали выпуск большой интерьерной игрушки, создание коллекции игрушек для молодежи, выпуск десяти интерактивных мягких игрушек.

А также создание шапок-монстриков, которые расправляли ручки, когда жмешь на ухо, производство игрушек-грелок для малышей и освоение работы со сложным пайеточным материалом.

Как говорят в СООО, сегодня ситуация на рынке совсем не такая, как при старте работы компании. Мягкой игрушке остается все меньше места.


По подсчетам специалистов предприятия, если в начале 1990-х годов этот сегмент в Беларуси составлял где-то 25 процентов, сейчас он сузился и достиг общемирового показателя в 5 процентов.

Причина – дети все раньше взрослеют, начинают учиться, общаться со сверстниками, сидеть в интернете и соцсетях. Плюшевый мишка – это чистая эмоция, близкий друг, сказка, в которую становится все сложнее верить.

К тому же и выбор в магазинах сейчас велик. В ходу больше конструкторы, машинки, куклы, домики и мебель, наборы для творчества и так далее.

– Конкуренция сгущается. Много игрушек идет из России. Хотя, в принципе, уже начинаем конкурировать и со всем миром. Если раньше новинки из США, Европы доходили к нам через 2-3 года, сейчас это дело пары месяцев, – отметил Денис Василенок.

Как считают в компании, среди трендов игрушечной отрасли, которые идут на спад, – коллекционирование. Детям все менее интересно начинать собирать что-то заново, а взрослые устали покупать десять игрушек вместо одной.


По мнению представителей предприятия, сдают позиции игрушки по фильмам и мультфильмам. Просмотр телевизора занимает у детей все меньше времени. А также слаймы. В этой категории нет принципиальных новинок, а детям всегда нужно новое.

Кроме того, по словам Дениса Василенка, в мире заканчивается мода на единорогов. Скоро, по всей видимости, тренд сменится, и главной игрушкой станет лама.

– Мода длится где-то три года, а потом гаснет. В разное время популярны были совы, еноты, лисы. Сейчас, как мы полагаем исходя из того, ч видим в поездках по разным странам, наступает время лам, – пояснил он.
 
 
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Белорусский производитель и дистрибутор игрушек СООО «Волшебный остров» отметил выпуск 100-миллионного изделия торговой марки Fancy. Юбилейным экземпляром стал...
 
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