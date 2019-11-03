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Александр Чубрик: Белорусское общество наконец готово к реформам

04.11.2019 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня очевидно — люди хотят и готовы к переменам. Есть усталость от бесперспективной стабильности, хочется динамизма.

Два дня участники «Кастрычніцкага эканамічнага форума» традиционно в основном обсуждали необходимость структурных реформ в Беларуси. Тема форума-2019: «Невидимая рука Левиафана»: роль государства в экономике и поиск баланса между государством и рынком, государством и обществом с учетом опыта тридцати лет трансформации стран региона и Беларуси. Но в этот раз, как считает Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ/академический директор KEF, разговор о реформах носил уже иной характер, разговор накануне реформ, пишет.Thinktanks.by

Люди хотят перемен

«Беларусь, как всегда, идет каким-то контрпутем, если в Европе сейчас на подъеме патерналистские настроения, люди недовольны сокращением соцподдержки, то у нас иначе начинают смотреть на роль государства, - сказал Александр Чубрик в интервью Thinktanks.by по окончании KEF-2019. - Впервые за долгие годы мы имеем практически точный ответ на вопрос, который ставил на форуме четыре года назад помощник президента Кирилл Рудый — о том, что нет запроса на реформы, что неочевидно желание людей поддержать реформы. А сейчас очевидно — люди хотят перемен. Люди просто устали от того, что они фактически не видят положительных перспектив. Нарастает проблема миграции, проблема регионального развития. И есть усталость от того, что у нас все бесперспективно стабильно, хочется какого-то динамизма. То, что начинается миграция из региона в Минск, из Беларуси в другие страны — это тоже свидетельство того, что люди готовы к активности, к самореализации. Государство должно сделать встречный шаг — прежнего аргумента «Люди не хотят» уже нет. Люди хотят — я уверен в этом». 


По мнению экономиста, разговор о белорусах как о патерналистах — это в большой степени стереотип. «Конечно, кто же будет отказываться от благ, предоставляемых государством, но, по большому счету, и новое поколение, и люди зрелого возраста хотят перемен, которые открывают дополнительные возможности», - считает Александр Чубрик. «Люди не думают категориями реформ. Но ощущение того, что нужно идти из одной точки в другую — я не имею в виду географически, а качественно — у общества появилось. В прошлом году у нас был опрос, большинство определило главную функцию государства как предоставление возможности зарабатывать деньги. Это радикальные перемены в сознании, я бы сказал, которые ставят перед нами новую повестку дня», - добавил глава Исследовательского центра ИПМ.


Экспорт, но другой

«Внешний контекст — важная тема нынешнего форума. Что происходит с нашим экспортом? Кто-то говорит об интересном китайском векторе, кто-то по-прежнему надеется на Россию, но вопрос в том, а где мы можем конкурировать и с кем? Экспорт машиностроения? Мы не можем по масштабам конкурировать с Китаем. Можно говорить о том, что мировая экономика огромна и сможет поглотить небольшой объем товаров экономически небольшой Беларуси, но надо понимать, что даже эти товары мы не сможем продать по таким ценам, какие может себе позволить огромный Китай. И как нам развивать экспорт? Это услуги, какие-то нишевые вещи, опять же, не следует забывать о механизмах поддержки. ИТ-сектор — очевидный пример. Очень важно, что первый вице-премьер Турчин говорил о том, что нельзя прогресс игнорировать, иначе он проигнорирует нас», - отметил Александр Чубрик.

Конкретика и последовательность

Этих категорий пока не хватает, но «конкретные вещи в конкретной последовательности и будут наполнять дорожную карту, над которой работает Всемирный банк вместе с нашим правительством». Тут же «подстегивает и фактор внешних вызовов, похоже, мировая экономика вступает в сложную полосу, и даже сам поиск денег будет осложнен репутацией надежного заемщика, то есть, и это свидетельствует о том, что мы не можем остаться такими как есть».

Социальное и региональное

«Но быстрые перемены в любом случае нарушат условия социального контракта. Как с этим бороться, как выстраивать системы социальной защиты — это серьезно. Тут же и демографические вызовы, и совсем не последняя вещь — вопросы регионального развития. Как рассматривать региональное развитие, как рассматривать Минск: это главный город всей Беларуси или это один из центров, который конкурирует с другими активными точками в стране? Вопрос развития агломераций на всей территории Беларуси становится острым», — считает экономист.

Реформы на местах

«Что до конца осталось не услышанным на форуме? Это идея необходимости развития местного самоуправления и децентрализации. Мы видим шикарный опыт Украины, но скопировать не получится, хотя это хороший пример, чтобы использовать их опыт, адаптировать его нам. Это единственная реформа в Украине, которая популярна у общества. Прямо оксюморон: популярная реформа. Она необходима нам, люди начинают втягиваться в принятие решений, начинают ответственно относиться к налогам, к развитию своей территории. 


Это очень важно, когда ты можешь влиять на развитие места, где живешь, - сказал Александр Чубрик. - Следующим шагом может быть административно-территориальная реформа — и может вырисовываться новое устройство страны». Но с реформами есть, по словам экономиста, «одна сложность: повестка дня страшно огромная, все настолько связано и переплетено, что страшно браться». «Дескать, начнем — и все посыпется. Но так ли это? А если не браться — куда уйдет ситуация? Все же, мне кажется, дорожная карта и ее нормальная институализация — важнейшая вещь для нашей стираны. А будет карта — пойдем по ней», - сказал Александр Чубрик.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня очевидно — люди хотят и готовы к переменам. Есть усталость от бесперспективной стабильности, хочется динамизма.
 
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