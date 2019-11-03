Названо самое безжизненное место на Земле

сообщает Oxu.Az, соответствующее исследование приводит издание Nature Ecology & Evolution. КакOxu.Az, соответствующее исследование приводит издание Nature Ecology & Evolution.





Они выяснили, что в долине Даллол в Эфиопии отсутствуют какие-либо бактерии.









Исследователи узнали, что в воде в этой долине содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния.





Как отметили ученые, такой состав воды приводит к тому, что живые клетки разрушаются.



