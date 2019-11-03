Индия заблокировала создание крупнейшей зоны свободной торговли в мире

DW , Индия, обеспокоенная притоком недорогих китайских товаров, выступила против. Подписание документа перенесли на февраль 2020 года. Как пишет, Индия, обеспокоенная притоком недорогих китайских товаров, выступила против. Подписание документа перенесли на февраль 2020 года.





Инициатором создания новой ЗСТ выступил Китай. Обсуждаемое соглашение затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение может охватить страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.





Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А Министерстве иностранных дел Китая заявляли, что заключение соглашения "создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии".