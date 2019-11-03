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Индия заблокировала создание крупнейшей зоны свободной торговли в мире
Источник материала: Партизан
Участники саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не смогли подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли (ЗСТ) в мире.
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Инициатором создания новой ЗСТ выступил Китай. Обсуждаемое соглашение затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение может охватить страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А Министерстве иностранных дел Китая заявляли, что заключение соглашения "создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии".
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Участники саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не смогли подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли (ЗСТ) в...
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