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Индия заблокировала создание крупнейшей зоны свободной торговли в мире

04.11.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Участники саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не смогли подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли (ЗСТ) в мире.

Как пишет DW, Индия, обеспокоенная притоком недорогих китайских товаров, выступила против. Подписание документа перенесли на февраль 2020 года.

Инициатором создания новой ЗСТ выступил Китай. Обсуждаемое соглашение затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение может охватить страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А Министерстве иностранных дел Китая заявляли, что заключение соглашения "создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии".
 
 
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Участники саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не смогли подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли (ЗСТ) в...
 
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