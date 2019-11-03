|
Протестующие в Багдаде перекрыли основные магистрали
Источник материала: Партизан
Протестующие, которые вышли 3 ноября на улицы Багдада на антиправительственные демонстрации, заблокировали основные магистрали столицы Ирака.
В Ираке продолжаются антиправительственные демонстрации, REUTERS/Ahmed Jadallah
Об этом сообщает The Telegraph.
Также протестующие сжигали шины и вступали в столкновения с полицией.
Большинство протестующих собрались на центральной площади города. Также был заблокирован мост в Зеленой зоне, где находятся правительственные объекты и дипломатические представительства.
Массовые уличные протесты в Багдаде и других городах Ирака начались в начале октября и возобновились 25 октября после двухнедельной паузы.
По официальным данным, в ходе столкновений между протестующими и правоохранителями с 1 по 6 октября погибли по меньшей мере 157 человек.
Число погибших в ходе новой волны массовых протестов в Ираке возросло до 74, ранения получили более 3600 человек.
Стихийные протесты вызваны безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие, которые вышли 3 ноября на улицы Багдада на антиправительственные демонстрации, заблокировали основные магистрали столицы Ирака.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)