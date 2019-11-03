Протестующие в Багдаде перекрыли основные магистрали





В Ираке продолжаются антиправительственные демонстрации, REUTERS/Ahmed Jadallah





Об этом сообщает The Telegraph.





Также протестующие сжигали шины и вступали в столкновения с полицией.





Большинство протестующих собрались на центральной площади города. Также был заблокирован мост в Зеленой зоне, где находятся правительственные объекты и дипломатические представительства.









Массовые уличные протесты в Багдаде и других городах Ирака начались в начале октября и возобновились 25 октября после двухнедельной паузы.





По официальным данным, в ходе столкновений между протестующими и правоохранителями с 1 по 6 октября погибли по меньшей мере 157 человек.





Число погибших в ходе новой волны массовых протестов в Ираке возросло до 74, ранения получили более 3600 человек.





Стихийные протесты вызваны безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.



