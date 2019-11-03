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Кочанова о наркотиках: "наказание должно быть соразмерно преступлению"

04.11.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Администрации президента Наталья Кочанова: за наркотики должно быть справедливое наказание.


фото из открытого доступа

Белорусские власти ставят задачу вынесения справедливых наказаний за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в стране.

Как пишет Sputnik, декрет президента по борьбе с наркотическими преступлениями дал свои результаты, и были сбиты пиковые показатели, сказала в эфире "Беларусь 1" глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова.
По ее словам, она встречалась с женщинами (движение "Матери 328" – Sputnik), которые являются матерями детей, осужденных по делам, связанным с наркотиками.

"Они говорят: да, мы знаем, что наши дети виноваты. Они попали в такую ситуацию, да, они совершили преступление. Мы понимаем, что они должны быть наказаны", – рассказала глава администрации президента.


После чего добавила, что "наказание должно быть соразмерно преступлению. За совершенное преступление должно быть адекватное наказание. От этого никуда не уйти".

"Главное в политике нашего государства и в той политике, которую проводит президент нашей страны, главное – это справедливость", – подчеркнула Наталья Кочанова.

По ее мнению, все должно быть справедливо и дела в судах должны рассматриваться четко и справедливо, чтобы "это ни у кого не вызывало сомнения".
 
 
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова: за наркотики должно быть справедливое наказание.
 
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