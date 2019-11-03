|
Кочанова о наркотиках: "наказание должно быть соразмерно преступлению"
Источник материала: Партизан
Глава Администрации президента Наталья Кочанова: за наркотики должно быть справедливое наказание.
фото из открытого доступа
Белорусские власти ставят задачу вынесения справедливых наказаний за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в стране.
Как пишет Sputnik, декрет президента по борьбе с наркотическими преступлениями дал свои результаты, и были сбиты пиковые показатели, сказала в эфире "Беларусь 1" глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова.
По ее словам, она встречалась с женщинами (движение "Матери 328" – Sputnik), которые являются матерями детей, осужденных по делам, связанным с наркотиками.
"Они говорят: да, мы знаем, что наши дети виноваты. Они попали в такую ситуацию, да, они совершили преступление. Мы понимаем, что они должны быть наказаны", – рассказала глава администрации президента.
После чего добавила, что "наказание должно быть соразмерно преступлению. За совершенное преступление должно быть адекватное наказание. От этого никуда не уйти".
"Главное в политике нашего государства и в той политике, которую проводит президент нашей страны, главное – это справедливость", – подчеркнула Наталья Кочанова.
По ее мнению, все должно быть справедливо и дела в судах должны рассматриваться четко и справедливо, чтобы "это ни у кого не вызывало сомнения".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Администрации президента Наталья Кочанова: за наркотики должно быть справедливое наказание.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)