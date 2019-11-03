|
ООН сообщила более чем о 3300 убитых за годы конфликта в Донбассе
Источник материала: Партизан
В ходе конфликта на украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Еще до 9000 человек получили ранения.
Такие данные опубликовала Организация Объединенных Наций в субботу, 2 ноября, передает
В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе конфликта на украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Еще до 9000 человек получили ранения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)