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План дотаций по регионам на 2020 год: больше всего получит Могилевская область
Источник материала: Партизан
Проект республиканского бюджета на 2020 год предполагает, что в консолидированные бюджеты областей пойдут дотации на сумму более 3,9 млрд рублей.
Из них:
для Брестской области — более 779,8 млн;
для Витебской — более 794 млн;
Гомельской — свыше 781,9 млн;
Гродненской — около 571,7 млн;
Минской — 183,8 млн;
Могилевской — около 825,4 млн рублей.
Предусмотрены также субвенции (без учета сумм из республиканского дорожного фонда) на госпрограмму по преодолению последствий Чернобыля.
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Проект республиканского бюджета на 2020 год предполагает, что в консолидированные бюджеты областей пойдут дотации на сумму более 3,9 млрд рублей.
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